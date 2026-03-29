『リブート』相関図に“不在の人物” 未登場キャラに憶測飛び交う
鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（日曜後9：00）が、最終回を目前に控え、物語の核心に迫る展開とともに視聴者の考察が加速している。公式サイトで公開された最新の人物相関図の更新も相まって、未だ姿を見せない重要人物の正体に注目が集まっている。
【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図
本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、自らの潔白を証明するため真実を追う姿を描く。嘘と真実が交錯する緊迫の展開が続いてきた。
3月22日放送の第9話では、冬橋航（永瀬廉）から妻・夏海（戸田恵梨香）を救い出した早瀬が、家族を守るため合六亘（北村有起哉）率いる組織の壊滅を決意。夏海とともに宣戦布告する。しかしその裏では警察内部にスパイが存在することが判明し、2人は絶体絶命の状況へと追い込まれる。
さらに終盤、夏海が合六のもとへ乗り込むと、野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）に加え、警察側の人間だったはずの真北正親（伊藤英明）が姿を現す。正親は「まぁ、見てのとおり、僕はこっち側の人間だったということです」と語り、裏切りとも取れる行動を見せた。放送後に更新された相関図では、正親から合六へ向かう関係性に「内通者？」と記され、視聴者の間でさらなる憶測を呼んでいる。
一方で、物語を通じて名前のみ登場してきた香港の闇組織トップ「マー会長」の存在も大きな焦点となっている。合六の資金洗浄に関わり100億円を預ける“太客”でありながら、最新の相関図にも姿はなく、その正体は依然として不明のままだ。
SNS上では「マー会長は誰なのか」「まだ別のリブートがあるのでは」「既存キャラの中にいるのでは」といった声が相次ぎ、「菊池（塚地武雅）説」など具体的な名前を挙げる考察も広がっている。
【写真】ネット驚き…”異変”が起きた相関図
本作は黒岩勉による完全オリジナル脚本で、構想3年をかけた“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、自らの潔白を証明するため真実を追う姿を描く。嘘と真実が交錯する緊迫の展開が続いてきた。
さらに終盤、夏海が合六のもとへ乗り込むと、野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）に加え、警察側の人間だったはずの真北正親（伊藤英明）が姿を現す。正親は「まぁ、見てのとおり、僕はこっち側の人間だったということです」と語り、裏切りとも取れる行動を見せた。放送後に更新された相関図では、正親から合六へ向かう関係性に「内通者？」と記され、視聴者の間でさらなる憶測を呼んでいる。
一方で、物語を通じて名前のみ登場してきた香港の闇組織トップ「マー会長」の存在も大きな焦点となっている。合六の資金洗浄に関わり100億円を預ける“太客”でありながら、最新の相関図にも姿はなく、その正体は依然として不明のままだ。
SNS上では「マー会長は誰なのか」「まだ別のリブートがあるのでは」「既存キャラの中にいるのでは」といった声が相次ぎ、「菊池（塚地武雅）説」など具体的な名前を挙げる考察も広がっている。