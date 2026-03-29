石川遼は“荒波ゴルフ”で12位後退 杉浦悠太は9位、大西魁斗は44位で最終日へ
＜クラブカー選手権 3日日◇28日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞ 米国下部ツアーの第3ラウンドが終了した。
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首位と5打差の6位タイで決勝に進んだ石川遼は、バーディ7つを奪うも、2ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーと出入りの激しいゴルフで「72」と伸ばせず。トータル10アンダー・12位タイに後退した。 同じく6位で予選を通過した杉浦悠太も、3バーディ・2ボギーの「71」とひとつ伸ばしトータル11アンダーにしたものの、順位は9位タイに下がった。初日103位と出遅れながら64位で週末に滑り込んだ大西魁斗は「71」で、トータル6アンダー・44位タイまで浮上している。 トータル16アンダーのジョン・パク、ブレイズ・ブラウン（ともに米国）が首位に並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会3日目の成績
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