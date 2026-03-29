金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
＜ヒーローインディアンオープン 3日日◇28日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーは、前日日没サスペンデットになった第2ラウンドの残りと、第3ラウンドが終了した。
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前年覇者のエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が、2位に4打差をつけトータル10アンダーで首位に立っている。最終日は大会連覇をかけ、逃げ切りをはかる。トータル6アンダーの2位タイにM.J. ダフュー（南アフリカ）、 アレックス・フィッツパトリック（イングランド）が並ぶ。日本勢は昨季日本ツアー賞金王の金子駆大が予選を通過。「77」だった第2ラウンドから一転、第3ラウンドは3バーディ・2ボギーの「71」を記録し、トータル3オーバーの36位タイで最終日に向かう。なお第2ラウンド終了時点でトータル5オーバー・68位タイの桂川有人、トータル8オーバー・90位タイの星野陸也は予選落ちが決まった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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