＜速報＞畑岡奈紗がホールインワン達成 勝みなみは首位との1打差追走中
＜フォード選手権 3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行している。日本勢は9人が予選通過を果たした。
【写真】コースは砂漠地帯のなかにあります
畑岡奈紗が後半の15番パー3でホールインワンを達成した。2021年の「ウォルマート NW アーカンソー選手権」の第2ラウンド以来で、この時は第1ラウンドから2日連続でエースを記録し、優勝している。現在トータル10アンダーで終盤に入った。日本勢トップの3位からスタートした勝みなみもラウンドが始まり、序盤4ホールで2バーディと好調を維持。トータル15アンダーで首位との差は1打に縮まっている。古江彩佳がトータル13アンダー、岩井千怜がトータル12アンダー、岩井明愛がトータル11アンダー、畑岡、吉田優利がトータル10アンダー、竹田麗央がトータル8アンダー、櫻井心那、馬場咲希がトータル7アンダーという展開になっている。岩井明愛、竹田、櫻井はすでに3日目の競技を終えた。現在首位にはトータル16アンダーのネリー・コルダ（米国）、キム・ヒョージュ（韓国）、ミミ・ローズ（イングランド）の3人が立っている。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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