2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。27日（金）、28日（土）は、AFCチャンピオンズリーグエリートにより日程変更されていた第5節の2試合が行われました。

EASTは3位FC町田ゼルビアと6位川崎フロンターレが対戦。町田は前半41分、FW相馬勇紀選手のドリブル突破からのクロスにFWエリキ選手のジャンピングボレーで先制。その後、川崎Fが後半14分FWエリソン選手のゴールで同点。両チーム勝ち越しゴールは奪えず、勝敗はPK戦へ。町田はGK谷晃生選手が3本ストップする大活躍。町田は勝ち点2を獲得し、首位に勝ち点5差の2位に浮上。川崎Fは前節0−5の大敗を払拭する勝利とはなりませんでした。

WESTは、3位ヴィッセル神戸と7位サンフレッチェ広島の一戦。先制したのは広島。後半4分、FW木下康介選手のゴールでリード。それでも神戸は1点ビハインドで終盤を迎えるも、MF扇原貴宏選手のPKで同点。さらに後半アディショナルタイムには途中出場のFW大迫勇也選手が、味方選手のシュートのゴールポストに当たったこぼれ球を押し込み勝ち越し。逆転勝利で勝ち点3を獲得しました。神戸は勝ち点を16に伸ばしWEST首位に浮上。一方敗れた広島は3連敗となっています。

今節を終えて全チームが18試合中8試合を消化。次回は4月1日（水）に第11節の2試合が開催。AFCチャンピオンズリーグエリートでベスト8に進んでいる町田と神戸のため日程変更されたもので、EASTは町田−FC東京、WESTは神戸−清水が行われます。

【第5節】

＜EAST＞

◆町田 1−1(PK3-1) 川崎F（28日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】エリキ（前半41分）【川崎F】エリソン（後半14分）

＜WEST＞◆神戸 2−1 広島（27日、ノエビアスタジアム神戸）得点【神戸】扇原貴宏（後半39分）大迫勇也（後半45+4分）【広島】木下康介（後半4分）