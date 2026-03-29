「ドバイワールドカップ・Ｇ１」（２８日、ＵＡＥメイダン）

またもその頂に手が届かなかった。昨年３着からのリベンジを期して臨んだ２５年度ＪＲＡ年度代表馬フォーエバーヤングは２着に敗れた。勝ったのは、積極策から逃げ切った米国の４歳馬マグニチュードだった。

フォーエバーヤングは外めの６番枠からしっかりとゲートを決めると、鞍上の坂井が促して２番手を確保。道中はトップスタートを切って逃げたマグニチュードを外から見る形で進めた。３コーナーから押して進出を開始したが、ハナを切るライバルは楽な手応え。直線で鞍上が必死にステッキで相棒を鼓舞してゴール前で詰め寄ったものの、前をとらえ切れずに２着に敗れた。勝ったマグニチュードは重賞３連勝でＧ１初制覇を飾った。３着はメイダーンで、昨年覇者ヒットショーは５着に敗れた。

レースを無料生配信したＡＢＥＭＡの代表取締役社長で、フォーエバーヤングの馬主でもあるサイバーエージェント会長・藤田晋氏は番組内で「縁がないタイトルなのかなという感じがしました」と肩を落とした。「（現役は）今年いっぱいという話にはなっているけど、負けるともう一回という気にもね。去年３着で今年２着なので、来年行ったら１着になるかもと考えちゃうかも」とコメントしつつ、「ちょっと放心しています。マグニチュードは強かった。今後は本当に何も決まっていない。これっていうのもないですしね。矢作先生と話して決めたい。このご時世なので人も馬も無事に帰ってきてくれるのが一番です」と切なる願いを語った。