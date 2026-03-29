「モデル歩き」は足に負担増!? 実は間違っている歩き方５つとは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

いいと思っていたのに実は間違っている歩き方

一見、健康的で元気な歩き方のようで、実は足に負担をかけていることも。そんな見分けがつきにくい間違った歩き方を「5つ」紹介します。

【NG1】大股歩き

元気なイメージがあるので、「健康的な歩き方」だと誤解されがちですが、大股歩きのフォームは歩くことに適していません。どちらかというと「走るフォーム」。歩く速度には出力が強すぎて、その分足に負荷がかかってしまうのです。

車に例えると、ブレーキを踏みながらアクセルを踏んでいる状態。わざわざ大股で歩かず、適正な歩幅で歩きましょう。

【NG2】一本線上を歩く

基本的に、2本の足をそのまままっすぐ前に出して歩くのが自然なので、一本線上を歩くことは不自然です。したがって、足がスムーズに出にくくなります。立っているだけならかまいませんが、歩くときはどうしても内側重心で踏み進めることになり足に負担がかかります。

自然な歩き方は外側重心。一本線上を歩いていると、本来の歩き方が崩れてしまいます。

【NG3】ひざを伸ばして歩く

そもそもひざをピンと伸ばしていると、靭帯まで伸びて逆側に反ってしまうのでNG。バランスがとりにくくなり、全身の姿勢まで崩れてしまいます。

また、ひざは伸ばし切るとロックがかかり、スムーズに動かなくなります。歩くときは、少しだけひざを曲げた状態にしておくのがベスト。そのほうが着地の衝撃も吸収できます。

【NG4】地面を蹴って歩く

地面を蹴って歩くのがダメなのも、大股歩きと同じ理由。地面を蹴るのは走るフォームになります。歩くときには出力過剰で適していません。特に足の前側で強く蹴ると、外反母趾や魚の目、タコなど足のトラブルをまねいてしまいます。

たしかにカロリーは消費するのでダイエットになるともいえますが、余計な負担が足にかかっている証拠でもあります。

【NG5】つま先から着地する

「フロント着地」といって、走る際には効果的ともいえますが、歩くときはNG。歩くときは、かかとから着地するのが基本です。

足をボールに置き換えてみてくだい。かかと～つま先の順に地面につくと、ボールが転がるように足はスムーズに前に進みます。反対につま先～かかとの順だと、ボールが逆戻りするのと同じように歩きにくくなるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志