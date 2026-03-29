佐賀県唐津市の山間部に位置する七山地区で、ふるさとの医療を背負う「たった一人の男性医師」がいます。大切にしているのは一人ひとりの「いきかた」。地域に寄り添う、その姿を追いました。

■七山診療所 所長・阿部智介先生（46）

「晴れたね。いい天気だ。七山が大体63平方キロメートル。東京の山手線ぐるっと1周の内側の面積と同じ。」



のどかな風景が広がる、佐賀県唐津市の七山地区。現在の人口およそ1600人のうち、半数ほどは高齢者です。

そんな山あいのまちで広く知られている、ジャージー姿の先生。



七山でたった一人の医師、阿部智介さん（46）です。みんなから「阿部先生」と呼ばれています。



■阿部先生

「小児も来るし、外傷とかケガもですね。基本、何でも。」



阿部先生が営む七山唯一の診療所には一日40人ほどが訪れますが、患者はそれだけではありません。

この日、阿部先生は七山の山奥に向かっていました。



■阿部先生

「こんにちは。お邪魔します。」



入院先から七山の自宅に戻ってきた、92歳の女性です。



■阿部先生

「分かる？分かった、うなずいた。お帰り。お、返事した。お帰り。やっぱ、家がよかね。」



定期的に自宅を回る訪問診療の患者は全部で10人ほど。健康状態を診るだけでなく、一人ひとりに寄り添おうとする姿勢が地域で慕われる理由です。

七山出身の阿部先生。ふるさとの医療に向き合って15年余り、普及に力を入れていることがあります。



■阿部先生

「いきかたノートの『いきかた』に込めている思いは、生の『生き方』、そして社会における活動や活躍の『活き方』、そして最終的な『逝き方』。縁起でもないかもしれないですが、それを考えることで皆さん自身の人生をよりよく生きることになるし、家族にとっても苦しみを少しでも緩和することができます。」



阿部先生が監修し、唐津市などが2020年から発行している「いきかたノート」。最期まで自分らしく生きるため、どこで・誰と・どのように過ごしたいか記入して、大切な人と共有します。

唐津市内で働くこちらの女性は「いきかたノート」に関心があったといいます。



■30代の女性

「自分でもできるなと思ったのですが、高齢の家族がいるので一緒に見ようかなと。」



女性は3月、90歳の祖母のもとを訪ねました。



■30代の女性

「今のばあちゃんは、『もしもの時』をどこで過ごしたいですか。」

■祖母

「できたら家で過ごしたい、家族のそばで『いきたい』と思います。助けてもらわんとね。人生を歩んできたんだから、みんなと一緒にね、やっぱり幸せに過ごしたいです。」



大切な人と一緒に「いきかた」を考えてほしい。ノートには阿部先生のそんな願いが込められています。

七山から車を走らせること40分。阿部先生は唐津市肥前町へと向かっていました。



■阿部先生

「メリークリスマス！」

■川添和子さん（72）

「サンタクロースだ。」

■阿部先生

「はい、クリスマスプレゼント。」

■和子さん

「ありがとうございます。」

末期の大腸がんを患う川添和子さん（72）。去年9月、抗がん剤治療をやめ、緩和ケアに移行しました。



その後、和子さんから主治医を依頼された阿部先生。2週間に1度、診察に訪れています。



■夫・政徳さん

「まったく雲泥の差で、感謝していますよ。」

■阿部先生

「いえいえ。お父さんがいつも笑わせるけんやね。笑いの免疫力。」



3か月前は、歩くことも難しかったという和子さん。取り出したのは、あの「いきかたノート」です。



阿部先生に主治医をお願いする前から記入していました。



■阿部先生

「ここが一番びっしりやもんね。」

■和子さん

「病気になった時に書いたんです。」

■阿部先生

「僕も初めてお会いして読ませていただいたら、その人の今までの歴史というか、すっと入ってくるし、それを踏まえてこれからどういうふうに過ごしていきたいかという話もスムーズにできた。」



和子さんは40歳を過ぎて、居酒屋を開く夢をかなえました。がんが発覚し、店を閉めた後も、夫婦で支え合って生きてきました。

■阿部先生

「お父さんのこと書いとらんかいな。」

■和子さん

「書いとろう、お父さんのこと。」

■阿部先生

「『主人をたのみます』って書いとう。」

■2人

『分からなくなる前に家族に会わせて、あとはお願いします』

■和子さん

「要するに延命しなくていいってこと。」

■阿部先生

「自宅で最後、時間過ごす時は書いた通りなっとうね。」

■和子さん

「そう、書いた通りなってるね。」

■夫・政徳さん

「しかし、まさかサンタの姿で先生が来てくれるとは。」

■阿部先生

「なんかせないかんと思って。」



和子さん夫婦と阿部先生は、穏やかに、和やかに、クリスマスの夜を過ごしました。

■阿部先生

「おはよう。」

■患者

「うちの寝床で死んだ方が一番よか。」

■阿部先生

「我が家でね。って、母ちゃん。（最期は）家でって思いよったら、ちゃんと母ちゃんと娘に言うとかないかんよ。まあ、そん時、考えていこう。」



阿部先生はこう思っています。一人ひとりの「いきかた」を応援することが、ふるさとへの恩返しだと。

FBSでは、地域医療を担う阿部先生の姿を追い、その信念に迫るドキュメンタリー番組を制作しました。



目撃者f「やっぱ、家がよかね～ふるさと七山を診る～」は、3月29日（日）深夜25時55分からの放送です。