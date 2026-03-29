SUPER BEAVER渋谷龍太、リスナーへの熱い思い「あなたが生きていた証を…」
「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026 supported by マイナビ」が28日、東京ガーデンシアターで行われた。
【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVER
2005年にスタートした“ラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』が開校以来、卒業シーズンにさまざまな形で届けてきたライブイベント「MY GENERATION」。今年は、番組が昨年10月で20周年を迎えたことを記念して過去最大規模の会場・東京ガーデンシアターにて開催された。番組開始以来、パーソナリティーは“校長”と“教頭”が務めてきましたが、2020年からおよそ6年間パーソナリティーをつとめたこもり校長は、3月31日をもって退任する。
毎週金曜日のコーナー「ビーバーLOCKS!」を担当している、SUPER BEAVERが登場。“人生をどのように生きるか”という人生の根本に深く問いかける『人として』でスタートすると、「今」と向き合うひたむきさを疾走感ある爽やかなメロディに乗せた『突破口』で会場を大いに盛り上げた。
MCでは、渋谷が「いつも俺たちは講師という立場で新入生をやらせてもらっていて、今日はようやく（生徒たちに）会えたって気持ちです。いつも聴いてくれてありがとうございます。今日会場に来た目的は一人一人絶対違う。音楽でひとつになろうぜなんて絶対に言わない。あなたが生きていた証を俺たちは音楽にしようと思ってる。あなたに届くように歌うんで。今日は会えてうれしかったです」と語りかけ、新しい春を迎えるリスナーを勇気づけました。リスナーも一緒に歌いながらその気持ちにこたえ、ステージと観客席の想いがぶつかりあった40分間となった。
演奏後にステージに現れたこもり校長は「最高すぎるんだけど！！」とテンションMAX。「4人から受け取ったエネルギーで前に進んでいきたいと思います！」としっかり想いを受け取っていた。
【ライブ写真】熱いステージを展開したSUPER BEAVER
2005年にスタートした“ラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』が開校以来、卒業シーズンにさまざまな形で届けてきたライブイベント「MY GENERATION」。今年は、番組が昨年10月で20周年を迎えたことを記念して過去最大規模の会場・東京ガーデンシアターにて開催された。番組開始以来、パーソナリティーは“校長”と“教頭”が務めてきましたが、2020年からおよそ6年間パーソナリティーをつとめたこもり校長は、3月31日をもって退任する。
MCでは、渋谷が「いつも俺たちは講師という立場で新入生をやらせてもらっていて、今日はようやく（生徒たちに）会えたって気持ちです。いつも聴いてくれてありがとうございます。今日会場に来た目的は一人一人絶対違う。音楽でひとつになろうぜなんて絶対に言わない。あなたが生きていた証を俺たちは音楽にしようと思ってる。あなたに届くように歌うんで。今日は会えてうれしかったです」と語りかけ、新しい春を迎えるリスナーを勇気づけました。リスナーも一緒に歌いながらその気持ちにこたえ、ステージと観客席の想いがぶつかりあった40分間となった。
演奏後にステージに現れたこもり校長は「最高すぎるんだけど！！」とテンションMAX。「4人から受け取ったエネルギーで前に進んでいきたいと思います！」としっかり想いを受け取っていた。