手足や顔が痺れるのは「脳梗塞」のサイン? 原因・受診先を医師が解説!

突然、手足や顔の痺れが発生したときにはドキッとするもの。何か重大な病気の兆候かもしれないと、ヒヤヒヤしたことがある人も多いと思います。そんなときには、一体何科を受診すれば良いのかを辻堂脳神経・脊椎クリニックの中川先生にMedical DOC編集部が聞きました。

監修医師：

中川 祐（辻堂脳神経・脊椎クリニック）

2008年慶應義塾大学医学部卒業。2008～2010年横浜市立市民病院初期臨床研修医、2010年慶應義塾大学医学部脳神経外科学教室入局。その後、済生会宇都宮病院脳神経外科、足利赤十字病院脳神経外科、慶應義塾大学病院脳神経外科助教、日野市立病院脳神経外科、済生会横浜市東部病院脳神経外科医長を経て、辻堂脳神経・脊椎クリニック開院。医学博士、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳神経血管内治療学会専門医、日本神経内視鏡学会技術認定医、日本認知症学会、日本頭痛学会、日本脳神経外科漢方医学会。

編集部

手足や顔が痺れるときがあります。これはどんな原因が考えられるのでしょうか？

中川先生

まず手足が痺れる場合、原因は3つ考えられます。

・脳・脳神経疾患

・脊椎・脊髄疾患

・末梢神経疾患

そのほか、末梢血管の血流が悪くなっていたり、神経以外の原因として貧血や脱水が起きていたりすることもあります。

編集部

それぞれ、どのような疾患が考えられるのですか？

中川先生

脳疾患で代表的なものは脳梗塞、脳出血、脳腫瘍などです。脳神経疾患では三叉神経が障害される帯状疱疹や結合組織病が原因となることがあります。それから脊椎・脊髄疾患としては、頚椎症や椎間板ヘルニア、視神経脊髄炎、多発性硬化症などが考えられます。また、末梢神経の障害としては、糖尿病性ニューロパチーやギラン・バレー症候群、手根管症候群、足根管症候群などがあります。

編集部

顔が痺れる場合には、どのような原因が考えられるのでしょうか？

中川先生

顔が痺れる場合には、脳が原因となるものと、三叉神経が原因となる場合の2種類があります。脳が原因となる場合には脳梗塞や脳出血などの疾患が考えられ、このようなときには温痛覚が鈍くなることがあります。一方、三叉神経が原因になる場合は、帯状疱疹をはじめとするウイルスの影響や膠原病、悪性腫瘍などが疑われます。

編集部

脳が原因となる場合もあるのですね。

中川先生

はい。特に脳梗塞は顔が痺れる原因として多く見られる疾患です。脳梗塞の場合には、手や足にも、なんらかの症状がでることがあるので注意が必要です。

編集部

痺れが気になったときには何科を受診すれば良いのでしょうか？

中川先生

痺れを起こす疾患は多岐にわたりますが、まずは神経内科・脳神経外科・整形外科のいずれかを受診すると良いでしょう。

※この記事はメディカルドックにて＜手足や顔の「痺れ」は何科を受診すべき? 医師が診療科と痺れ・痛みの原因や検査・治療内容を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。