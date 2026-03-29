『Golden SixTONES』でチョコプラ＆森七菜が初タッグ！脳トレダンスゲームで踊りまくって大はしゃぎ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

毎週日曜21時から日本テレビで放送されているSixTONESの冠レギュラー番組『Golden SixTONES』。

■チョコプラと森七菜がTT兄妹に

3月29日のゲストはチョコレートプラネット、森七菜。センター扉から登場するなりSixTONESの「T」にちなんで「TTポーズ」をキメるチョコプラと森に、スタジオは大盛り上がり。

■脳トレダンスゲームで森七菜が大乱舞「踊ろうぜぇ～！」

最初のゲームは、「ダンシング・ヒーロー」の曲に合わせて踊りながら右と左を当てる2択ゲーム「左右シンキングヒーロー」。答えは右か左か？ 空間認知力が問われるクイズが出題され、曲の終わりに正解だと思う方向に手を伸ばしてキメポーズ。9人全員正解でクリアとなる。

自信を聞かれた森は「いま運転免許の勉強をしている最中なので。右折左折みたいな」と得意げに話すものの、SixTONESから「それ、できないわけないから」とツッコまれて照れ笑い。

進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も思わず「森ちゃん、かわうぃーねー！」とチャラ男モードになり、スタジオのテンションも急上昇。全10問中3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品ギョーザをゲットできるか？

「東京タワーが見えるのは画面の左？右？」「玄関に散らかった靴、多いのは左足？右足」「釣ざおを持っているのは左手？右手？」など、シンプルな問題でもカメラアングルが変わったり画面が反転したりで「こっちじゃない!?」「もうわかんなよ！」と、全員大混乱。

初めは余裕だった森もゲームが進むにつれて頭がこんがらがり、開き直って「踊ろうぜぇ～！」と絶叫。さらに、チョコプラもSixTONESも、みんなで一緒に跳ねて踊って大フィーバー。ルール無用の一同に、藤森も「やってられるか！」とMCを放棄する。はたしてゲームの行方は？

■「真実はいつもひとつ！」GOスト探偵団が名推理を連発

ひらめきと推理力が問われる没入型謎解きゲーム「あるなし少年探偵団」にみんなで挑戦。

“○○”にはあって“○○”にはない。“ある”だけに潜む共通点を見抜く「あるなしクイズ」をドラマで出題。全員で話し合って正解を導き出し、ご褒美グルメのまぐろ丼をゲットできるか？

第1問は、「レゴブロック」にあって「シルバニアファミリー」にない、「カメ」にあって「ウサギ」にない、「レトルトカレー」にあって「わんこそば」にないものを推理。

探偵になりきって謎解きに没入する一同は、ぶっ飛んだ推理を次々と披露。出題ドラマに登場したタイムマシーン3号もスタジオに乱入し、てんやわんやの大騒ぎに。そんななか、森が「いいこと思いついちゃった！」と、誰も気づかなかった共通点を発見する。

さらに、「通天閣」にあって「東京タワー」にない、「ぐんまちゃん」にあって「チーバくん」にない、という問題にチョコプラ長田庄平と諸本慎太郎が名推理を展開。意外すぎる共通点に気づいた一同は「見つけた！」「すごい！」と大興奮。

そして最終問題は、青いジャケットに赤のちょうネクタイ、京本大我扮する「名探偵キョモン」が超難問に挑み、「わかったぞ！ 真実はいつもひとつ！」と謎解き宣言。はたして正解できるのか。探偵ドラマさながら、手の込んだ出題ドラマには、濱田龍臣、U字工事も出演。臨場感たっぷりのストーリーも必見だ。

謎解きゲームと脳トレダンスで頭と体をフル回転。チョコレートプラネットと森七菜がゲスト出演する『Golden SixTONES』は、3月29日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

03/29（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：チョコレートプラネット、森七菜

企画ゲスト：濱田龍臣、タイムマシーン3号、U字工事

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/