俳優・鈴木亮平（43）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）が、回を追うごとに大きな反響を巻き起こしている。鈴木、そして共演の俳優・戸田恵梨香（37）の“1人2役”も大きな話題に。このほど、同作のプロデューサーを務める東仲恵吾氏、脚本を手掛けた黒岩勉氏が取材に応じ、鈴木、戸田の凄みや撮影の裏話などを語った。（井上 侑香）

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。うそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

第8話では、一香（戸田恵梨香）の正体が主人公である早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかになった。主演の鈴木だけなく、戸田も1人2役を演じていたことになる。実は第1話放送終了時点で、一部の視聴者が「一香＝夏海説」をささやいていた。黒岩氏もこれを認識していたが、「夏海と一香が同一人物であるというのは、リブートの世界観を表した時点で絶対に避けられないことでした」とし、「徹底的に2人は同一人物ではないとする描き方もありましたけど、視聴者の方が予想して“やっぱりそうだった”と言ってくれてもいいと思っていました。“全然分からなかった”となってしまうと、肩すかしになる可能性もある。ある程度は予想していただける範囲の情報は出した方がいいのかなと考えていました」と、あえて作中にヒントを散りばめていたことを明かした。

一方で、第1章完結と銘打たれた第6話では、一香が夏海の殺害に関与したとほのめかす場面がある。この“仕掛け”について黒岩氏は「一度裏返しておいて最後にもう一回戻すということをやるつもりではあったので、そこまではある程度“一香＝夏海”を予想されていた方がいいなとは考えていました」と明かした。

また、プロデューサーの東仲氏は「演じられる戸田さんにとっても、制作側からのある種の挑戦状であったと思います」と言及。1人2役という難題に挑んだ戸田、そして主演の鈴木について「この作品は鈴木亮平さんじゃないとできないだろうな、という思いがまずあります。ものすごく魂を削って、ストイックに取り組んでいただいた印象です。そして、戸田さんも鈴木さんと同じようなストイックさがある方です。特にセリフのニュアンスや、その先にある視聴者に何を伝えたいかという部分は、制作側と常に確認しながら撮影を進めました。特に戸田さんの役は視聴者をずっと騙すような、鈴木さんとは違って正体を隠していないといけない役という難しさがあります。その中で熱心にこちらに確認してくださって、軽やかに演じられるんですけど、すごく魂のこもったお芝居で。現場で見ていた時もすごく惹きつけられるものがありました」と惜しみない賛辞を贈った。

黒岩氏も「亮平さんと戸田さんだから、こういう話でもちゃんと成立させていただけるであろうと思っていました。ともすればファンタジックやコメディになってしまいかねない、とてもギリギリのラインの設定だと思うんです。でも、この2人だったら日曜劇場としてのきちんとしたドラマにしていただけるんじゃないかと信じて書きました。その結果、こちらの想像を超える素晴らしい演技でお戻しいただいて、本当にびっくりしました」と同調する。

鈴木と黒岩氏は、21年放送の日曜劇場「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」などでタッグを組んでいる。「亮平さんは何回かお仕事しているので、凄い人ということは分かっていたんですけど」とした上で、「特に6話の演技は普通の人間ができないことを軽やかにやるというか、奇跡を見てるような、なんだかスポーツを見てるような感動があって。俳優さんはこんなにすごい生き物なんだというのを改めて感じさせていただいたところがありますね」と、鈴木の白熱の演技に舌を巻いた。

さらに、戸田に関しては、「もう圧巻ですよね。すごい軽やかに演じているけど、素晴らしく緻密に計算されているんです。8話で全てがひっくり返されるのですが、心動かされる感じというか、鳥肌の立つような感覚でした。お芝居も素晴らしいんですけど、ものすごくクレバーな方なんだなというのを感じましたね」とうなっていた。