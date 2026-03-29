◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 11-0 西武(28日、ZOZOマリン)

開幕から2試合での合計得点はわずか1点と、2連敗中の西武。その他11球団はホームランやタイムリーで得点をあげていますが、西武は犠牲フライであげた得点のみとなっています。

5位でシーズンを終えた昨季の西武は打撃面が振るわず、チーム打率.232、1102安打、380打点はいずれもリーグ最下位の成績。オフにFA権を行使した野手2選手を獲得し、秋季キャンプから打撃面の強化を重視するなど、改善に取り組んできました。そんな中、唯一開幕スタメンに内定していたネビン選手を欠く中、オープン戦では12球団中5位となるチーム打率.238をマーク。進化に期待がかかっていました。

しかし開幕戦では、ロッテと同じ7安打を放つも、打線につながりがなく「1-3」で敗戦。犠牲フライで得点した場面以外は、イニング内の複数安打が生まれませんでした。さらに2戦目では完封負け。5安打に抑えられる中、こちらもイニング内の複数安打がありませんでした。

同一カード3連敗はなんとしても避けたい開幕カード3戦目。西武の先発は平良海馬投手、ロッテの先発は小島和哉投手となっています。待望の打線の奮起なるか、期待がかかります。