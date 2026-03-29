仲のいい双子の白猫が赤ちゃんから大人になるまでの軌跡をたどる…！まるで天使のようにかわいくて息の合った２匹のほほえましい光景は31万9千回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：とっても小さかった『双子の白猫』が成長した結果…赤ちゃん時代からおとなになるまでの軌跡】

仲良しショット集

X（旧Twitter）アカウント『@amlaco_sub』に投稿されたのは、2匹の白猫（双子）が共に成長していく様子です。赤ちゃんの頃のまだあどけない2匹は、小さな体を寄せ合うようにして抱き合い、安心しきった表情ですやすや眠っていたのだそうです。

透明の宇宙船ボウル（丸いボウル型のベッド）でぎゅうぎゅう押し合いながら活発に動きまわって、ぷにぷにしたピンク色の肉球を披露してくれることもあったのだとか。

ずっと見ていたい

小さな段ボール箱に並んで入って片手を外に出しながら飼い主さんを見上げてみたり、キャットタワーの上から小さな2つの顔をのぞかせてみたりと、猫たちの仕草がシンクロすることも少なくなかったとのこと。

立派な成猫になってからも、一緒にお昼寝したり隣同士で座ったりする仲良しっぷりに変わりはないといいます。幼い頃とはまた違う落ち着いた2匹の姿を見ていると、育まれた確かな絆を感じられるようで、胸がほっこりあたたかくなります。愛くるしい2匹の白猫たちが紡ぎ出す優しい日常の姿は、これからも多くの人々の心をとらえ、癒しを届けてくれることでしょう。

Xアカウント『@amlaco_sub』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「かわいすぎて胸がキュンキュンをとおり越して潰れましたw」「2匹の間に入ってみたいw」「並んで座っている写真は『阿吽の呼吸』みたいですね！」「かわいぃぃ！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@amlaco_sub」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。