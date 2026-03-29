飼い主さんにマッサージをしてもらう猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で9200回以上再生され、「超絶癒される」「気持ちよさそう」といったコメントが寄せられました。

【動画：マッサージをしてもらった猫→耳の付け根をほぐされた結果…たまらなく可愛い反応】

マッサージが気持ちよすぎて...

TikTokアカウント『甘えん坊よたまるの成長日記』では、マンチカンのよたまるちゃんの愛らしい日常が紹介されています。

甘えん坊なよたまるちゃんには、楽しみにしている日課があるのだそう。それは、飼い主さんにお顔をマッサージしてもらう時間です。

この日も、飼い主さんの膝の上にちょこんと座り、リラックスした様子でマッサージを受けていたよたまるちゃん。お耳の付け根を優しくほぐしてもらうと、次第に表情がやわらぎ、気持ちよさそうな様子を見せていました。

その穏やかなひとときからは、マッサージが大好きな気持ちがしっかりと伝わってくる、やさしい雰囲気の投稿となっていました。

撫でられるとすぐに寝ちゃう

ほかの投稿では、よたまるちゃんがくつろぐ様子も紹介されています。

撫でてもらうのが大好きなよたまるちゃんは、飼い主さんの手がそっと触れると、すぐに気持ちよさそうな表情に。やさしく撫でられているうちに、次第に目を細めていきます。

そのままリラックスした状態で、ゆっくりと眠りへ。穏やかな寝顔を見せるよたまるちゃんに、飼い主さんも思わず「おやすみ」と声をかけたのだそうです。

見ているだけで心がほぐれるような、やさしい時間が流れる投稿となっていました。

拗ねモードも可愛い！

さらにほかの投稿では、よたまるちゃんの少し拗ねた様子も紹介されています。

いつもはたくさん撫でてもらっているよたまるちゃんですが、この日は飼い主さんがあえて手を止めてみたのだそうです。

すると、よたまるちゃんはお膝の上でじっと待機。どこか不思議そうな表情で、「今日はまだかな？」と様子をうかがうように見つめていたといいます。

そのまましばらく待ち続ける姿からは、いつもの時間を楽しみにしている様子が伝わってきます。

よたまるちゃんの素直な一面が感じられる、微笑ましい投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「とろけてる」「とっても気持ちよさそう」などのコメントが寄せられ、よたまるちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

TikTokアカウント『甘えん坊よたまるの成長日記』では、よたまるちゃんの日常を見ることができます。

よたまるちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「甘えん坊よたまるの成長日記」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。