オーストラリアで3000メートル

今年の箱根駅伝で総合4位だった早稲田大に4月に入学する増子陽太（学法石川）が、快記録をマークした。28日、オーストラリアでの競技会で3000メートルに出場し、高校歴代2位の7分53秒84で10位。箱根4区区間賞の早稲田大・鈴木琉胤（るい、1年）に約3秒差で競り勝った。

早稲田大入学直前に、増子が快走した。7分53秒84は佐藤圭汰が2021年にマークした7分50秒81に次ぐ、高校歴代2位。昨年末の全国高校駅伝1区（10キロ）で日本人歴代最速の28分20秒で駆けた逸材が、驚異のスピードを見せつけた。

今年の箱根駅伝4区で区間記録まで1秒に迫る好タイムで区間賞を獲得した鈴木も同じレースを走り、7分56秒92で12位。増子に約3秒及ばなかった鈴木は、自身のXに「スパイクがそろそろ板に付いてきそう笑 増子にそろそろ追いつきたいですね！」とつづった。他にも駅伝ファンから様々な声が上がった。

「増子くん凄い」

「るいに勝っちゃうのかい」

「鈴木君も増子君も、日本陸上界の希望 順調な成長を願っています」

早稲田大には増子のほか、高校駅伝1区区間2位の新妻遼己（西脇工）、同3位の本田桜二郎（鳥取城北）も入学。鈴木、“山の名探偵”工藤慎作（3年）も含めた充実メンバーで、駅伝界席巻を狙っている。



（THE ANSWER編集部）