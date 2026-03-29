自宅から4時間かけて移動した

森保一監督率いる日本代表は3月28日、スコットランド・グラスゴーのハムデンパークで同国代表と対戦し、1-0で勝利。

左足首の負傷でメンバー外となった主将のMF遠藤航は現地観戦した。

現在の所属のリバプールでリハビリ中の遠藤は、約4時間かけて移動。「まだちょっと痛みがあるけど、来週から走れたらと思っている」と現況を明かした。

試合前にはこの日、キャプテンマークを巻いたFW前田大然からアドバイスを求める連絡が届いた。人生初キャプテンの後輩にコイントスの方法から丁寧に助言。ピッチ外から支えた。

試合は前半はFW後藤啓介やMF鈴木唯人、MF佐野航大らを前線に配置したフレッシュな若手を起用した。後半からは11人の交代枠を10人使って超攻撃的な「3-1-4-2」システムをぶっつけ本番でトライ。MF伊東純也のゴールで勝ち切った遠藤は「何としてでも1点を取りに行く気概を感じた」と北中米W杯前に新たな戦い方を見せたチームに刺激を受けていた。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）