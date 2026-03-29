◆国際親善試合 スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）

日本はＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドにアウェーで１―０で勝利した。主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。元日本代表ＭＦ北澤豪氏（スポーツ報知評論家）は「固いゲームをメンバーとシステムを変えて勝ったことは大きい。Ｗ杯でも同様の展開はある」と評価した。次のイングランド戦（３１日、日本時間４月１日）に向けては対等に戦った上での勝利を期待した。

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スコアレスドローになりそうな固いゲームを１―０で勝ちきったことは大きい。

Ｗ杯でも同様の展開はあるだろう。膠（こう）着した試合で、メンバーとシステムを変えて１点をもぎ取ったことは収穫だ。

後半から出場した三笘薫、中村敬斗、堂安律、伊東純也はインサイドでもアウトサイドでもプレーできる。それぞれが幅広く動き、スコットランドのＤＦを崩した。決勝点も右ウィングバックの伊東がインサイドに攻め入り、シュートを決めた。日本がやりたい形でゴールが生まれた。

最高のタイミングで攻め上がり、クロスを上げたＤＦ鈴木淳之介も見事だった。

鈴木淳之介をはじめ、佐野航大、後藤啓介らＷ杯初出場を目指す選手たちがどれだけチームに刺激を与え、底上げできるか。それが、Ｗ杯に向けて重要になる。

スコットランド戦の課題を挙げれば、序盤にマクトミネイをフリーにさせて決定機をつくられたことだ。ＧＫ鈴木彩艶のセーブに助けられた。

次戦（３１日、日本時間４月１日）の相手のイングランドはスコットランドより格上。日本はチームの成熟度をさらに上げる必要がある。

Ｗ杯の優勝候補のひとつのイングランドに対し、日本は引いて守るのではなく、対等に戦い、勝ちに行くだろう。日本がＷ杯でどこまで勝ち上がっていけるか。自信を確信に変えられるか。試金石のゲームとなる。