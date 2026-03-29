Mr.Children・桜井和寿、「好きではなかった」ライブの魅力に目覚めたきっかけ 今夜『日曜日の初耳学』
Mr.Childrenの桜井和寿が、29日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：20）に出演し、ライブについて明かす。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結偏を届ける。
年間で日本一の観客動員数を記録したこともある超モンスターバンド、Mr.Childrenのライブの魅力に迫る。
73時間におよぶ公式ライブ映像から割り出した、ファンならきっと心当たりのある“ミスチルライブあるある”に込められた桜井の率直な思いを本人に直撃する。「ライブが好きではなかった」という桜井がライブの魅力に目覚めたきっかけについても明かされる。一方、現代文講師の顔も持つ林は「空也上人」「平熱」など新アルバム『産声』収録曲を分析。そこから、歌詞を星座にたとえる桜井ならではの作詞観が浮かび上がる。
そんな国民的バンドのこれからを、桜井が打ち明ける。“大好きな音楽を続けるため”デビュー当時から強く意識してきた“戦略”とは。そこには、ミュージシャンとして音楽とともに生きる桜井の、確固たる信念があった。
【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿
1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム『産声』が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。今回はその国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語ったインタビューの完結偏を届ける。
73時間におよぶ公式ライブ映像から割り出した、ファンならきっと心当たりのある“ミスチルライブあるある”に込められた桜井の率直な思いを本人に直撃する。「ライブが好きではなかった」という桜井がライブの魅力に目覚めたきっかけについても明かされる。一方、現代文講師の顔も持つ林は「空也上人」「平熱」など新アルバム『産声』収録曲を分析。そこから、歌詞を星座にたとえる桜井ならではの作詞観が浮かび上がる。
そんな国民的バンドのこれからを、桜井が打ち明ける。“大好きな音楽を続けるため”デビュー当時から強く意識してきた“戦略”とは。そこには、ミュージシャンとして音楽とともに生きる桜井の、確固たる信念があった。