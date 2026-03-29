チョコレートプラネット＆森七菜、SixTONESと踊りまくり “名探偵キョモン”登場
お笑いコンビ・チョコレートプラネットと俳優・森七菜が、きょう29日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】名探偵キョモンが登場！絶好調な京本大我
センター扉から登場すると、SixTONESの“T”にちなんで“TTポーズ”をキメるチョコプラと森に、スタジオは大盛り上がり。楽しいことが大好きなゲスト3人と、少年探偵団を結成し、新企画の謎解きゲームで名キャラ＆名推理が誕生する。さらに、脳トレダンスゲームで踊りまくって大騒ぎする。
最初のゲームは、ダンシング･ヒーローの曲に合わせて踊りながら右と左を当てる2択ゲーム「左右シンキングヒーロー」。答えは右か、左か、空間認知力が問われるクイズが出題され、曲の終わりに正解だと思う方向に手を伸ばしてポーズを決める。9人全員正解でクリアとなる。
自信を聞かれた森は「いま運転免許の勉強をしている最中なので。右折左折みたいな」と得意げに話すものの、SixTONESから「それ、できないわけないから」とツッコまれて照れ笑い。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も思わず「森ちゃん、かわうぃーねー！」とチャラ男モードになり、スタジオのテンションも急上昇。全10問中3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品ギョーザをゲットできるか。
「東京タワーが見えるのは画面の左？右？」「玄関に散らかった靴、多いのは左足？右足」「釣ざおを持っているのは左手？右手？」など、シンプルな問題でもカメラアングルが変わったり画面が反転したりで「こっちじゃない!?」「もうわかんなよ！」と大混乱。初めは余裕だった森もゲームが進むにつれて頭がこんがらがり、「踊ろうぜぇ〜！」と開き直る。
チョコレートプラネットもSixTONESも、みんなで一緒に跳ねて踊って大フィーバー。ルール無用の一同に、藤森も「やってられるか！」とMCを放棄する。
続いて、ひらめきと推理力が問われる没入型謎解きゲーム「あるなし少年探偵団」に挑戦する。「“○○”にはあって、“○○”にはない」の“ある”だけに潜む共通点を見抜く「あるなしクイズ」をドラマで出題。全員で話し合って正解を導き出し、ご褒美グルメのまぐろ丼をゲットできるか。
第1問は、「レゴブロック」にあって「シルバニアファミリー」にない、「カメ」にあって「ウサギ」にない、「レトルトカレー」にあって「わんこそば」にないものを推理する。探偵になりきって謎解きに没入する一同は、ぶっ飛んだ推理を次々と披露。出題ドラマに登場したタイムマシーン3号もスタジオに乱入し、てんやわんやの大騒ぎに。そんな中、森が「いいこと思いついちゃった！」と、誰も気付かなかった共通点を発見する。
さらに、「『通天閣』にあって『東京タワー』にない、『ぐんまちゃん』にあって『チーバくん』にないもの」という問題も。長田庄平と森本慎太郎が名推理を展開。意外すぎる共通点に気付いた一同は「見つけた！」「すごい！」と興奮する。
そして、最終問題では、京本大我が扮（ふん）する“名探偵キョモン”が超難問に挑み、「わかったぞ！真実はいつもひとつ！」と謎解き宣言するが、果たして正解できるのか。手の込んだ出題ドラマには、濱田龍臣、U字工事も出演する。
【番組カット】名探偵キョモンが登場！絶好調な京本大我
センター扉から登場すると、SixTONESの“T”にちなんで“TTポーズ”をキメるチョコプラと森に、スタジオは大盛り上がり。楽しいことが大好きなゲスト3人と、少年探偵団を結成し、新企画の謎解きゲームで名キャラ＆名推理が誕生する。さらに、脳トレダンスゲームで踊りまくって大騒ぎする。
自信を聞かれた森は「いま運転免許の勉強をしている最中なので。右折左折みたいな」と得意げに話すものの、SixTONESから「それ、できないわけないから」とツッコまれて照れ笑い。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も思わず「森ちゃん、かわうぃーねー！」とチャラ男モードになり、スタジオのテンションも急上昇。全10問中3問連続正解し、ご褒美グルメの絶品ギョーザをゲットできるか。
「東京タワーが見えるのは画面の左？右？」「玄関に散らかった靴、多いのは左足？右足」「釣ざおを持っているのは左手？右手？」など、シンプルな問題でもカメラアングルが変わったり画面が反転したりで「こっちじゃない!?」「もうわかんなよ！」と大混乱。初めは余裕だった森もゲームが進むにつれて頭がこんがらがり、「踊ろうぜぇ〜！」と開き直る。
チョコレートプラネットもSixTONESも、みんなで一緒に跳ねて踊って大フィーバー。ルール無用の一同に、藤森も「やってられるか！」とMCを放棄する。
続いて、ひらめきと推理力が問われる没入型謎解きゲーム「あるなし少年探偵団」に挑戦する。「“○○”にはあって、“○○”にはない」の“ある”だけに潜む共通点を見抜く「あるなしクイズ」をドラマで出題。全員で話し合って正解を導き出し、ご褒美グルメのまぐろ丼をゲットできるか。
第1問は、「レゴブロック」にあって「シルバニアファミリー」にない、「カメ」にあって「ウサギ」にない、「レトルトカレー」にあって「わんこそば」にないものを推理する。探偵になりきって謎解きに没入する一同は、ぶっ飛んだ推理を次々と披露。出題ドラマに登場したタイムマシーン3号もスタジオに乱入し、てんやわんやの大騒ぎに。そんな中、森が「いいこと思いついちゃった！」と、誰も気付かなかった共通点を発見する。
さらに、「『通天閣』にあって『東京タワー』にない、『ぐんまちゃん』にあって『チーバくん』にないもの」という問題も。長田庄平と森本慎太郎が名推理を展開。意外すぎる共通点に気付いた一同は「見つけた！」「すごい！」と興奮する。
そして、最終問題では、京本大我が扮（ふん）する“名探偵キョモン”が超難問に挑み、「わかったぞ！真実はいつもひとつ！」と謎解き宣言するが、果たして正解できるのか。手の込んだ出題ドラマには、濱田龍臣、U字工事も出演する。