「圧倒される」名建築をリノベ… 屋根に大階段＆セカンドリビング「ホテルだ！」『となりのスゴイ家』29日放送
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が29日放送される。今回は見どころ満載の名建築をリノベーションした家が登場する。
【スゴイ家】「ホテルだ！」遼河はるひも声を上げた広い寝室
田中と遼河が向かったのは横浜市。2001年に建築され、23年にリノベーションされたRC造2階建ての住宅だ。
敷地面積は317.9平方メートル、47.2坪だ。建物は女性建築家の林雅子氏が晩年に二世帯住宅として設計した。
車を2台止めたいという思いから、自宅の前は元々あった雑木林をなくしてカーポートにした。
玄関は3.6帖。床はガラスブロックの仕様になっている。間接照明が入る造りだ。
玄関と階段は吹き抜け。階段には絨毯が敷かれ、高級感のあるたたずまいに。2階は絨毯は大理石に切り替わり、床には床暖房が備わっている。
LDKは34帖。ワイドな窓には空が広がり、気持ちのいい空間となっている。窓ガラスは当時のままだという。田中も思わず「圧倒される」、遼河も「ぎゃー」と驚きを見せた。
リビングにはこだわりのレコードスペースが。配線は元々床下を通っていてコードが見えないようになっている。
扉はアーチ状になっている。林氏の設計だという。ダイニングにはイタリアの大理石を使ったテーブル。ピンク色のデザインが特徴だ。
キッチンはアイランド式。木の装飾もおしゃれな造りで、取手を隠した収納が備わっている。
電子レンジとコーヒーメーカーはビルトイン。カップを温めるウォーマーまである。低温調理も可能だという。
キッチンにはグリルと鉄板もある。照明は上下で光の色が異なり、こだわっている。デザインもキッチンの雰囲気に合わせた。
セカンドリビングは13.7帖。4種類の木を組み合わせた床となっていて、テレビを見られる空間だ。
5.8帖の書斎。その先には洗面所とトイレが。中にはドレッサーも備わっている。シャワールームにはミストサウナもついている。床暖房も導入した。
1階には8.9帖のホール。キッチンも備え付けている。ゲスト用のウイスキーまで用意している。暖炉もあり、部屋中に熱が回るという。
寝室は18帖。ベッドだけでなく、大きなソファもあり、遼河は「ホテルだ！」と歓声を上げた。
庭には大階段が。カーポートの屋根となっており、元宝塚の遼河も踊りだす。いすに座った田中は「最高じゃない」と声を漏らした。
寝室の先にある和室は6.4帖。近くには6.3帖の家事室がある。クローゼットは14.5帖。遼河は「衣装部屋みたい」と声を上げた。
家主は横浜に住んでいたというが、コロナ禍で住宅の一部をオフィスにしたいという思いを持ち、売りに出ていた林氏建築の住宅に住むことを決めたという。
【スゴイ家】「ホテルだ！」遼河はるひも声を上げた広い寝室
田中と遼河が向かったのは横浜市。2001年に建築され、23年にリノベーションされたRC造2階建ての住宅だ。
敷地面積は317.9平方メートル、47.2坪だ。建物は女性建築家の林雅子氏が晩年に二世帯住宅として設計した。
玄関は3.6帖。床はガラスブロックの仕様になっている。間接照明が入る造りだ。
玄関と階段は吹き抜け。階段には絨毯が敷かれ、高級感のあるたたずまいに。2階は絨毯は大理石に切り替わり、床には床暖房が備わっている。
LDKは34帖。ワイドな窓には空が広がり、気持ちのいい空間となっている。窓ガラスは当時のままだという。田中も思わず「圧倒される」、遼河も「ぎゃー」と驚きを見せた。
リビングにはこだわりのレコードスペースが。配線は元々床下を通っていてコードが見えないようになっている。
扉はアーチ状になっている。林氏の設計だという。ダイニングにはイタリアの大理石を使ったテーブル。ピンク色のデザインが特徴だ。
キッチンはアイランド式。木の装飾もおしゃれな造りで、取手を隠した収納が備わっている。
電子レンジとコーヒーメーカーはビルトイン。カップを温めるウォーマーまである。低温調理も可能だという。
キッチンにはグリルと鉄板もある。照明は上下で光の色が異なり、こだわっている。デザインもキッチンの雰囲気に合わせた。
セカンドリビングは13.7帖。4種類の木を組み合わせた床となっていて、テレビを見られる空間だ。
5.8帖の書斎。その先には洗面所とトイレが。中にはドレッサーも備わっている。シャワールームにはミストサウナもついている。床暖房も導入した。
1階には8.9帖のホール。キッチンも備え付けている。ゲスト用のウイスキーまで用意している。暖炉もあり、部屋中に熱が回るという。
寝室は18帖。ベッドだけでなく、大きなソファもあり、遼河は「ホテルだ！」と歓声を上げた。
庭には大階段が。カーポートの屋根となっており、元宝塚の遼河も踊りだす。いすに座った田中は「最高じゃない」と声を漏らした。
寝室の先にある和室は6.4帖。近くには6.3帖の家事室がある。クローゼットは14.5帖。遼河は「衣装部屋みたい」と声を上げた。
家主は横浜に住んでいたというが、コロナ禍で住宅の一部をオフィスにしたいという思いを持ち、売りに出ていた林氏建築の住宅に住むことを決めたという。