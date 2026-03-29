「圧倒される」名建築をリノベ… 屋根に大階段＆セカンドリビング「ホテルだ！」『となりのスゴイ家』29日放送

「圧倒される」名建築をリノベ… 屋根に大階段＆セカンドリビング「ホテルだ！」『となりのスゴイ家』29日放送