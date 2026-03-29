＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

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みなさん、こんにちは〜！ いぎなり東北産の世界の神様！ 伊達花彩です！ 今日も伊達神文を読もうという気持ちになって早速読み始めてくれたそこのあなた！ 本当にありがとうございます！

本日は「メンバーにこっそり感謝していること」です！ 感謝していることはたくさんあるな〜。本当にメンバーのみんなに支えられたからこそ10年も一緒に歩いてこれたと思うし、私が体調を崩した時やいっぱいいっぱいになった時期も、メンバーからのさりげない優しさをもらったことで「まだまだ頑張ろう」って思えてきました。「これからも支えあって生きていきたいな」って思っています！ 大好き！！ メンバーのみんなに感謝していますが、特に感謝してるメンバーは同い年の「桜ひなの」ちゃんです。もんちゃんとは事務所に入りたての頃に出会い、昔からお互い似ている部分があって、共感しあったり、ぶつかりあったり、幼なじみたいな感じで育ってきて、もう11年くらいになるのかな。もんちゃんって「私のことを私よりもわかってるなぁ」と思う瞬間があって、自分じゃ気づけていないことを察してくれたり、気づかせてくれたり、本当に“心の友よ！”って何度も感謝しています。もんちゃんはよく「かーやのほうがしっかりしてる」って言ってくれるけど、私はもんちゃんの方がしっかりしていると思うことが多いし、本当に支えあって生きてきたな〜って。これからもこんな私ですけどよろしくお願いします！

10年歩んできて、みんなとだから、このメンバーだから乗り越えられたことがたくさんあるし、これからも大きな壁でもなんでも一緒に壊していきたいって思ってます！ この先どうなるかわからない不安も何もかも一緒に乗り越えていこうね！

はい！ ということで本日も【伊達神文】をご愛読いただき、ありがとうございました！ これからも何とぞよろしくお願いします！ それでは、ばいなら〜39★【伊達花彩】

◆伊達花彩 2005年（平17）3月21日生まれ、21歳の宮城県産。動物が大好きで怖いもの知らずの元気っ子。愛称は「かーや」。メンバーカラーは赤。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い、大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。