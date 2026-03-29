カボチャ農家を営む投稿主さんが紹介したワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で140万回再生を突破し、「眼福です」「羨ましすぎる」「パパの近くにいたいんだねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：カボチャ農家で働く男性→近くにいた『大型犬』が…仕事どころではない『甘えん坊すぎる光景』】

カボチャ農園のお手伝い

YouTubeチャンネル「ミントの大冒険」では、パパとゴールデンレトリバーの『ミント』くんの姿が紹介されています。パパはカボチャ農園を経営しており、この日はミントくんもお仕事に付き添うことになりました。

たくさんのカボチャに囲まれるうち、ミントくんは作業するのが面倒になってきた模様。パパの傍に擦り寄って、「もう頑張れない…」と弱音を吐き始めたといいます。パパの膝にしなだれかかり、すっかりやる気をなくしてしまった様子のミントくん。パパも、懸命にミントくんを励ましたのでした。

作業を止めて撫でてほしい…

パパに弱音を吐くうち、徐々に甘えたい気持ちが強くなってきたミントくん。パパの腕を枕にして、ベタベタと甘え始めたそうです。実は、ミントくんは、家族の中でもパパが大好き！作業を手伝うためにパパと出勤したものの、頭の中はパパでいっぱいになってしまったようです。

それでも、パパは作業の手を止めることができません。丁寧にカボチャを磨くパパに、「なでてほしいな…」と駄々っ子に。ときには、前足でパパをつついてスキンシップを促す様子も見られたといいます。

寝てしまったミントくん

ミントくんは、パパに甘えるうちに眠たくなってきてしまったようです。パパにしなだれかかったまま、膝枕で寝てしまいました。スヤスヤと気持ちよさそうに眠るミントくんの表情は、幸せそのもの…♡

あまりに可愛いミントくんに、パパも思わずニッコリ笑顔。ミントくんをなでながらカボチャも磨くという、器用な技を披露していたそうです。作業は大変になってしまいましたが、ミントくんの可愛い寝顔を見られて心穏やかになったことでしょう♡

この投稿には「いぬもおじさんも全部かわいい」「大事にしてもらってるんだね」「疲れてても癒やされますよね」などの温かなコメントが寄せられています。

ミントくんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ミントの大冒険」の他の投稿からチェックすることができます！気になる方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ミントの大冒険」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。