飼い主さんのトイレに、どうしても着いていきたい大型犬の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で11万5000回再生を突破し、「いつまでもトイレできないｗ」「お目々の表情が豊か」といったコメントが寄せられています。

【動画：トイレに入ったら、大型犬が『どうしても一緒にいたい』と駄々をこねて…まさかの『強引すぎる抗議』】

トイレに一緒に入りたい！

TikTokアカウント「lab_diary__」に投稿されたのは、トイレの時でも飼い主さんと一緒にいたい黒ラブラドールレトリバーの男の子「ラブ」くんの様子。閉めかけのドアの隙間から、ラブくんはじーっと飼い主さんを見つめています。

隙間から顔だけトイレに入って、「ボクも一緒に入りたい」とうるうるの瞳で主張しているラブくん。「ママトイレ中なの」と伝えてみても、ラブくんは一向に動く気配はありません。

飼い主さんとワンコの熱い攻防

飼い主さんは「ちょっと待っててくれる？」と優しくラブくんを説得しようと試みます。しかし、ラブくんはどうして一緒に入ってはいけないのか全く分かっていないようで、全然諦めてくれません。

飼い主さんがそっと外に押し出しても、中に入ろうとするラブくん。ドアと壁の間にマズルが完全に挟まってしまっても、不屈の精神でドアが開くのを待っていたんだとか。

ドアを「こじ開ける」ことに成功

おねだりも虚しく、ドアは完全に閉められてしまいます。すると、ラブくんはドアをガリッとして外から不満を訴えます。「ちょっとラブくん！？」と焦った飼い主さんはドアを開けてしまい、ラブくんはその隙にトイレに入ることに成功。

毎回ではないけれど、ラブくんにはどうしても飼い主さんと一緒にトイレに入りたい時があるのだそう。キラキラの目で自分の気持ちを主張するラブくんの姿は、多くの人をキュンとさせることとなったのでした。

投稿には「いつまでもトイレできないｗ」「お目々の表情が豊か」「甘えん坊たまらない」「むしろどこまでもついてきて欲しい」「なんなのかわいすぎる」「お顔挟まったところすき」といったコメントが寄せられています。

ラブくんのキュートな日常は、TikTokアカウント「lab_diary__」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lab_diary__」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。