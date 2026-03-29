俳優陣内孝則（67）が28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。NHKのドキュメンタリー番組に出演した際の母親の発言にあぜんとしたことを振り返った。

福岡・大川市の木工所の長男で、家族や住み込みの弟子など30人以上の大所帯で育ったという陣内。高校時代からロックバンド「ザ・ロッカーズ」のボーカルとして活動し、スカウトを受けてメジャーデビューした。

音楽活動について、家族の反対がなかったか問われると、「むちゃくちゃ反対されました。ギターとか燃やされましたもん」と振り返る。

さらに「うち、木くずを燃やす窯があるんだけど、おふくろが（ギターを）燃やして、辞めさせようと思って…」と回顧した。

ところが、「『ファミリーヒストリー』ってあるじゃん。今ちゃん（今田耕司）の…」と、NHKのドキュメンタリー番組『ファミリーヒストリー』が、陣内の家族を取材したことがあった。

「ディレクターさんが取材して。おふくろ、自分がさんざん俺の足を引っ張っておいて『おじいちゃんとか、お父さんがすごい反対してました。私が支えてあげたって感じですかね』って。むちゃくちゃウソばっかり！」とこぼす。

陣内智則（52）が「変わってるんですね、思い出が」と言うと、「そうそう。人間ってやっぱりね、思い出を塗り替えるじゃないですか」とうなずいた。

この話に、メッセンジャー黒田有（56）は「ええオカンやな。オカンの話はおもろいよな。オヤジやったらちょっと半減するねん。オカンやったら愛嬌（あいきょう）と哀愁が出て楽しいよね」と大笑いしていた。