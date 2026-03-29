酒に借金、女癖が悪くて家にも帰ってこない。半年間の失踪も日常茶飯事──。破天荒な父に振り回された野沢直子さん。自身が親になり「なんてことしてくれたんだ」と怒りが再燃する一方、母や愛人たちが父をいっさい悪く言わなかった不思議な光景が胸に残っています。反面教師であり、人生の指針にもなった父へ、最後は「ありがとう」と感謝できた理由を伺いました。

【写真】「破天荒すぎた」父と野沢さんの貴重な1枚とモデルのような3人の子どもたちの現在（全15枚）

「半年後にふらっと帰宅」愛人宅を探し回った母の背中

野沢さんの子ども時代、破天荒だったという父と

── 亡くなられたお父さんは事業を立ち上げては失敗し、酒にギャンブル、女性に溺れ、職を転々とし、借金を踏み倒して半年間も行方をくらますなど、相当な破天荒ぶりだったそうですね。おかげで家計は厳しかった時期があったと聞いています。

野沢さん：突然、家に帰って来ないことはしょっちゅう。でも、父が愛人宅にいることをたぶん母は知っていて、弟を連れて女性の家を探していたみたいです。私はまだ6年生だったので、「行方不明ならなんで警察に連絡しないんだろう」とドキドキするばかり。「中学の制服が買えるのか」と、心配していました。

でも半年後、父が突然帰ってきたら、母は「お帰りなさい」って普通に迎えるんです。まるで数日間の旅行から戻ったかのような空気で。

── その後、お父さんが事業で成功。生活は一変したそうですね。

野沢さん：中学になると急にセレブ生活になりました。ロールスロイスを乗り回したり、別荘を買ったり。ただその後、母が病気で亡くなったのですが、今度は父が我が家も含め、3か国で同時に家庭を持っていることが発覚（笑）。母の死後半年で再婚し、その後も70代で20代の女性と暮らしたりと…相変わらずの状況でした。

── 野沢さん自身は、30歳で結婚して3人の子どもを育てました。親になったことで父に対する気持ちの変化はありましたか？

野沢さん：むしろ「当時はなんてことしてくれたんだ！」と改めて怒りが湧きました。我が子を置いて家を出ていくなんて、親として信じられません。子どものころも怒りはありましたが、気持ちのぶつけ方がわからなかったし、基本的に父は家にいなかったので、ケンカする時間もなかったんです。そのぶん、当時は母に「ひどい！」と感情をぶつけていました。

ただ、私が40歳のころに、生前の父に一度だけ直接「ひどい父親だった！」とぶちまけました。今まで我慢していた思いがふと溢れたのかな。

── お父さんはなんと？

野沢さん：「俺だって家族旅行に連れて行ったんだ」と怒ってました（笑）。言い分はあったようですが、「ふざけるな！」ですよね。

「愛人たちも父を悪く言わない」憎まれなかった理由

野沢さん32歳のとき娘と

── よく、晩年になって「過去の過ちを詫びる」といった話を聞きますが…。

野沢さん：詫びの言葉はまったくなかったし、悪いとも思っていなかったはずです。でも不思議なことに、母も、父の愛人たちも、誰も父を悪く言わないんです。おそらく父なりに愛情を注いでいたのか、あれだけ酷いことをしたのに、憎まれることはなかった。亡くなった後、みんなで父の破天荒エピソードを話して笑い合えるくらい、愛されていたんだなと思います。

── お父さんの存在は野沢さんの子育てにどう影響しましたか？

野沢さん：反面教師ですが、何より母の影響が大きかったです。母が泣いて父を恨んでいたら、私の人生はまったく違ったはずです。母は何が起きても顔色ひとつ変えず「大丈夫、大丈夫」と言ってくれました。母の思い出は、いつも笑顔なんです。だから私も、子どもの前では何があっても笑っていようと。

ジェットコースターに一緒に乗っちゃった人生だけど

── お父さんが亡くなって10年経ちました。改めて、お父さんに対してどう思いますか？

野沢さん：父には振り回され、家族でジェットコースターに乗せられたような人生でした。普通のお父さんのように週末を一緒に過ごすこともなかったですけど、それでも不思議と父からの愛情は感じていて。尊敬する部分もあるんです。

事業で失敗しても諦めずに真っ直ぐに突き進む姿勢とか。私が子どものころから「女の人も手に職をつけたほうがいい。結婚がすべてじゃない」とも父は言っていて。当時では珍しかったと思うんですが、おかげで私は自由に、好きなことをしながら生きてきました。

父は病気で急激に体が弱り、亡くなりましたが、最後はやっぱり「ありがとう」と感謝の気持ちが大きかったですね。今、ふと改めて考えると、自分はすごく幸せだったと思えたんです。

…

「なんてことしてくれたんだ！」と再燃した父への怒り。けれど、どんなときも笑顔で「大丈夫」と隣にいた母の姿が、野沢さんに「父なりの歪な愛情」を気づかせてくれました。

皆さんは、親という立場になった今だからこそ、ようやく答え合わせができた「家族の記憶」や「親の想い」はありますか？

取材・文：松永怜 写真：野沢直子