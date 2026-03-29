銀杏BOYZ峯田和伸（48）と若葉竜也（36）のダブル主演映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」公開記念舞台あいさつが28日、都内で行われた。仲野太賀（33）が、若葉が中学時代から田口トモロヲ監督（68）の03年の初監督作「アイデン＆ティティ」を愛し、大人になった今も自室にポスターまで貼るいちずな思いで今回、念願の主演を見事に演じ切ったとたたえ、涙。同作で俳優＆主演デビューした峯田、吉岡里帆（33）も相次いで涙する“もらい泣き舞台あいさつ”となった。

仲野は「竜也とは中学生の頃から遊んでいて『アイデン＆ティティ』の話で盛り上がった」と振り返った。今回、オファーを受けた際に主演が若葉だと聞き「こんなことあるんだと、あまりに感慨深すぎて」と声を震わせ「泣けてきた。変わらずに好きなものがある人はすてきだな」と涙をこぼした。若葉以外の出演陣も「アイデン＆ティティ」や峯田に影響を受けており、間宮祥太朗（32）は「俳優の皆が峯田さんのファン。モジモジして写真を撮ったり…ファンに戻った」と撮影当時を振り返った。

峯田は「23年前は気付けなかったけど、繋がっていくのかなと思うと言うこと、ありません。出ている自分が一番、感動してしまって」と言い、涙を拭った。【村上幸将】