春を感じるじいちゃんお手製の筍ご飯。妻との思い出がこもった弁当箱に入れて完成／ねことじいちゃん8(37)

春を感じるじいちゃんお手製の筍ご飯。妻との思い出がこもった弁当箱に入れて完成／ねことじいちゃん8(37)