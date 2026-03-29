現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着やランジェリーショットを投稿した。

「＃ヤングアニマル巻末撮り下ろしグラビア掲載中ですハート 昨年のグラビアが好評だったようで、爆速でおかわりいただきました」と報告。光沢のある紫色のビキニ水着にバストが収まりきれていない限界ギリギリショットを公開し「えちえちすぎる……ハート笑 テカテカビキニでカッコいいショットもあります」と伝えた。

別投稿では「このオフショ、めちゃくちゃ好評だった」と黒ランジェリーに黒ハイヒールを履いて、テーブルの上でポーズをとるショットもアップ。「開脚しててえっっっっちなはずなのに、オフショは横からのショットだから何も見えない！ 正面のカメラから撮った写真じゃないと見えない！→雑誌買おう！になるって」と“戦略的”オフショットを披露した。

さらにHカップのバストが開放された、白のランジェリー姿もアップ。バックショットはヒップラインやくびれの曲線美が際立った。

ファンやフォロワーからも「素晴らしいプロポーション」「キレィ〜ッ」「美尻美女」「HIPピチピチプリプリ」「たまらない」「キュン」「大きなふくらみ有難うございます」などのコメントが寄せられている。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。