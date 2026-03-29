日本代表に初招集の21歳ストライカーが早速A代表デビュー！ 決勝弾に絡む活躍を見せる
森保一監督率いる日本代表は現地３月28日、グラスゴーでスコットランド代表と対戦。１−０で勝利した。
この一戦でA代表に初招集された塩貝健人が早速デビューを飾る。
日本は０−０で迎えた77分に３枚替えを実施。鎌田大地は田中碧、橋岡大樹が瀬古歩夢と交代してピッチに入ったなか、塩貝は藤田譲瑠チマに代わって投入された。
そして21歳FWは、決勝弾に絡む活躍を見せる。
０−０で迎えた84分、ボックス内で鈴木淳之介の左からのクロスをワンタッチで落として、伊東純也のゴールをお膳立てした。
若きストライカーが、与えられた短い時間の中で小さくないインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】塩貝がA代表デビュー戦で決勝弾をお膳立て！
この一戦でA代表に初招集された塩貝健人が早速デビューを飾る。
日本は０−０で迎えた77分に３枚替えを実施。鎌田大地は田中碧、橋岡大樹が瀬古歩夢と交代してピッチに入ったなか、塩貝は藤田譲瑠チマに代わって投入された。
そして21歳FWは、決勝弾に絡む活躍を見せる。
０−０で迎えた84分、ボックス内で鈴木淳之介の左からのクロスをワンタッチで落として、伊東純也のゴールをお膳立てした。
若きストライカーが、与えられた短い時間の中で小さくないインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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