◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク6-4日本ハム(28日、みずほPayPayドーム)

走者一掃のタイムリーツーベースを放ち、チームの連勝に貢献したソフトバンクの近藤健介選手が本拠地のファンに喜びの声を届けました。

この日「2番・ライト」で出場した近藤選手は2点ビハインドの5回、2アウト満塁で打席がまわると日本ハム先発・達孝太投手のストレートを逃さず捉え、打球は外野の間を抜け塁上の走者を一掃する鮮やかな一打で試合をひっくり返しました。

打線はこの回5点を奪い、試合の流れをつかむと終盤2点を返されますが、6-4で勝利しました。

シーズン開幕前のワールドベースボールクラシック(WBC)では13打数無安打と主力として期待されましたが結果が出せず。それでも前日のシーズン開幕戦ではライトスタンドへ今季1号ソロホームランを叩き込むなど、2試合で7打数3安打、1本塁打4打点と本来の姿を取り戻しました。

この日の活躍に近藤選手は「みなさんが(WBCで)心配していたと思うので...なんとか打ててよかったです」と自虐を含めたコメントでドームのファンを笑わせ、「ファイターズの達(孝太)投手も本当に良い出来で、なかなかチャンスが少ない中で、あのチャンス。必ずものにしようと思って打席に入りました」と、自身の打席を振り返りました。

続けて「(周東)佑京の走塁で逆転できたかと思います」と、1塁から一気に逆転のホームを踏んだ周東選手の活躍を笑顔でたたえました。

さらに「ファイターズは(勢いに)乗ったら、本当に何点が入るかわからない打線なので。1点でも多くというところで、打線が機能したかと思います」と、5点をあげたビッグイニングについても言及した近藤選手。

最後は「今日も熱いご声援、ありがとうございました。開幕3つ勝てるように頑張りますので、明日も応援よろしくお願いします！」と、ファンへ向けて感謝の言葉を述べました。