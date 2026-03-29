◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。

第４打席は相手マウンドが３番手の右腕・アルバラドで、３点を追う７回、２死一、二塁の好機。初球が体に近いところに抜けてきたため、本拠は大ブーイングに包まれた。その後はフルカウントから空振り三振に倒れた。

早速、４番起用に応えた。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリングスの真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左安打で２試合連続安打をマークした。さらに１点リードの３回２死二、三塁で迎えた２打席目は粘り強く対応。最後は内角低めのスライダーを見極めて四球で出塁し、好機を拡大した。同点の６回、無死一塁での第３打席はカウント１―２から外角の変化球をスイングして遊飛だった。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同２８日）の開幕戦では「７番・三塁」で先発出場。メジャー初安打を含め３打数２安打１四球の成績を残して、チームの勝利に大きく貢献していた。一夜明けたメジャー２戦目は巨人時代に慣れ親しんだ４番でプレーすることになった。

開幕戦ではサヨナラ勝ちのホームを踏んでいた主砲。「残りの試合でもいいものを出せるようにしていきたい。打線の役割はつないでいくことだと思いますし、粘り強く自分自身のバッティングをしていけたらいいなと思います」と決意をにじませていた。岡本が新たな舞台でも輝きを放っていく。