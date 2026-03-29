夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが、夫婦ショットを公開した。

さゆりは２８日に自身のインスタグラムを更新。「今日結婚３０周年 真珠婚 迎える事ができましたぁ〜」と書き始め、結婚式の際の写真や昔の夫婦写真を多数アップ。

「３０年前の今日 借金がいっぱいで結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に 吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言って頂いて夢にも思ってなかった結婚式を しかも吉本総出でやって頂きましたぁ〜 ６００人もの方に祝って頂き（うち結婚ご予定のカップルも１００名）文枝師匠が仲人して下さり特番のようなメンバーの皆様に祝って頂いて 幸せで幸せで 有り難くて 大荒れの海を大航海中の日々に 夢のような１日をプレゼントして頂きました〜 今でも夢だったのかなって思っちゃいます」と当時の様子をつづった。

「あれから３０年 面白いほどアホエピソード満載の怒涛の人生 打たれるたびに強くなる鉄のようにカッチカチの絆が仕上がりましたぁ〜 とんでもないことが起こっても全く動じない 線が全部切れまくってる 究極のポジティブかつみさんこれからもさゆりを引っ張ってってね」とメッセージを送った。

最後に「付き合い始めたとき沈むなら一緒に沈んであげようって思って乗り込んだ船だったけど ３０年航海続けられてます〜 ほんっとに皆様のお陰です 関わって頂いた全ての皆様 応援して下さる皆様 ほんとに有難うございます」と感謝をつづった。

この投稿にファンからは「ご結婚３０周年おめでとうございます」「カッコイイ＆美しい」「素敵すぎます」「仲の良いステキなご夫婦ですね」「当時から変わらないお二人に感動しました」「いい夫婦！」などの声が寄せられている。