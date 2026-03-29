2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

放送開始まであと2週間となった本日、主演の志尊淳をはじめ、仁村紗和、京本大我、長濱ねるのメインキャストによるキービジュアルを解禁！

一見ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）が直面する困難と波瀾を予感させずにはいられない。

そして、その風に立ち向かうようにまっすぐに立つミンソクの姿、こちらを見つめる強いまなざしが、『10回切って倒れない木はない』（「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる」という意味の韓国のことわざ）というタイトルの通り、過去の悲しみや孤独に何度打ちのめされようとも、諦めない強い意志を感じさせる。そのミンソクの意志が河瀬桃子（仁村紗和）、山城拓人（京本大我）、新海映里（長濱ねる）にどう作用していくのか、その行方も気になるものとなっている。

ポスター撮影時のメイキング映像も同時解禁！ドラマ公式SNSで公開中。

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■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI 「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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