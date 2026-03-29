篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。

3月22日（日）に放送した第9話では、日下怜治（ジェシー）を塀の外に逃がす冬木こずえ（篠原涼子）の脱獄計画が実行に移されるも、佐伯雄介（藤木直人）が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ、怜治をかばった――。

最終回の放送を前に、主演・篠原をはじめ、ジェシー、藤木のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。

篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います」と心境を語った。「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。

ジェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。

藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。

最終回では、こずえと怜治による脱獄劇が加速する。もう二度と引き返せない…！すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手に入れるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終回！あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。

また、第1話〜第3話・第9話は現在、TVerにて見逃し配信中。

最終回 放送日時のカレンダーへの登録は

下のボタンから！

Googleカレンダーに登録

■篠原涼子 コメント

氷川拘置所刑務官/女区区長 役

「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います。今日はゆっくりお風呂に入ってください。温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」

■ジェシー コメント

未決拘禁者/強盗殺人容疑 役

「無事に終えることができました。主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」

■藤木直人 コメント

警視庁刑事部捜査一課/警部補 役

「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式Threads：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン