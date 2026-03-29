『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』今夜最終回 篠原涼子 ジェシー 藤木直人のオールアップコメントを公開！
篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。
3月22日（日）に放送した第9話では、日下怜治（ジェシー）を塀の外に逃がす冬木こずえ（篠原涼子）の脱獄計画が実行に移されるも、佐伯雄介（藤木直人）が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ、怜治をかばった――。
最終回の放送を前に、主演・篠原をはじめ、ジェシー、藤木のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。
篠原は「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います」と心境を語った。「温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」と共演者やスタッフたちに感謝した。
ジェシーは「主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」とやり切った表情で言葉に。
藤木は「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」と笑顔を見せた。
最終回では、こずえと怜治による脱獄劇が加速する。もう二度と引き返せない…！すべてを失ってまで怜治と一緒に生きることを決めたこずえ。2人が手に入れるのは愛か、それとも絶望か――運命の最終回！あらすじも公開中（https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/）。
また、第1話〜第3話・第9話は現在、TVerにて見逃し配信中。
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■篠原涼子 コメント
氷川拘置所刑務官/女区区長 役
「本当にこの現場が大好きで、いつも来るのが楽しみになる温かい現場でした。会えなくなることが寂しいなと思います。今日はゆっくりお風呂に入ってください。温かく支えていただいて、すごく助けられました。本当にありがとうございました」
■ジェシー コメント
未決拘禁者/強盗殺人容疑 役
「無事に終えることができました。主演の篠原さんがそばにいてくれて、緊張しいな部分だったり不安な部分もあったりしたのですが、楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」
■藤木直人 コメント
警視庁刑事部捜査一課/警部補 役
「脱獄ものということで、リアルを追求して本当にいろんなロケ場所まで行き、たいへんな作品になりましたが、キャストのみなさん、そして何といってもスタッフのみんなが、元気があって、明るくて、それでいてクリエイティブで、とっても楽しい現場でした」
■作品情報
女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。
【パンチドランク（英）punch-drunk】
スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。
「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」
自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。
高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。
そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――
彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。
この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。
女刑務官 × 殺人犯 × 刑事
海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。
彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？
「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」
▼スタッフ
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣
演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則
脚本：いずみ吉紘
音楽：中島ノブユキ
主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）
オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
▼番組公式SNS
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