◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）

今季初勝利を挙げた阪神の藤川球児監督が、試合後インタビューに応じ、完封勝利を挙げた郄橋遥人投手を絶賛しました。

試合は先発した郄橋投手が3安打完封で阪神が勝利。藤川監督は「郄橋と伏見がよく頑張ってくれた」と完封勝利の立役者であるバッテリーを称賛しました。

特に5年ぶりの完封勝利を挙げた郄橋投手については、「いつも新しい気持ちでやってくれる。膝にボールが当たったが、十分に最後まで行ける素晴らしいピッチングだった」と高く評価。さらに「膝にボールがあたって、ファーストの大山のところに転がってアウトになるということは、野球の運がこちら側に向いているような風に感じた。相手の選手は左ピッチャーに非常に強いが、うまくバッテリーで行ってくれました」と振り返りました。

9回には2死2、3塁と一打同点のピンチを招きましたが、藤川監督は「1試合の中に必ず何度かピンチは訪れる。それが最後に来た。いい勝負になったし、勝負をしたなという感じ。選手たちはよく頑張った」と試合を総括しました。

一方、打線については開幕の2戦を通して主軸の森下翔太選手、佐藤輝明選手、大山悠輔選手のクリーンアップにそれぞれ打点が生まれています。「ヒットが出ることはプラス材料になりますから、また明日、バッターたちは数字をひとつずつ作り上げていく」とコメントしました。

明日、宿敵・巨人との開幕カード勝ち越しを懸け、伊藤将司投手が先発予定。「明日もぎりぎりの勝負になると思う。勝負をしっかりやっていきたい」と意気込みを語りました。