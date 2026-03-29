俳優三田村邦彦（72）が28日夜、Xを更新。「戦争反対」の声を上げることに対し、批判的な声が一部から出ることなどについて、私見をつづった。

三田村は、俳優松尾貴史が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」に出演し、戦争反対や「戦争がなくなりますように」などと投稿した人達に対し、SNSなどで批判が相次ぐような事態が起きている件について「戦争反対、っていうのは当たり前です。平和を維持するっていうのが全人類の役割ですよ。それを普通に声に出した途端にいろんなところから難癖とか圧力とか嫌がらせとか来るようになってる。社会全体がすさんだ気持ち悪いムードをまとい始めてる」「『戦争反対』という当たり前のことをいうことで嫌がらせがくる、というような世の中になっているという、そのときのムード、第2次大戦直前のムードに近づいているんじゃないかな」「当たり前のこと言っただけなのに。いろんなものが狂い始めてますね」などと述べたことを報じた記事を添付。

「戦争反対を反対？いろんな人間がいるものだなぁ。こういう人とは話し合いにはならないのだろう。侵略戦争も宗教戦争もあらゆる名のもとで正当化されるものではない。悲しすぎるだろう....」と述べた。

これに対し一部ユーザーから「戦争反対に反対じゃないんです。そもそも誰だって戦争反対なんです。侵略戦争と防衛のための戦いは別でしょ？ 戦争を起こさせないための防衛の準備を『軍拡だ！』と批難する人がいて、『それは違う』と言ったら、『戦争反対に反対された！』と言われてるだけなんです。三田村さんはどう思いますか」というコメントが寄せられると、三田村は「ものすごく正論です。日本が他国に侵略されたら今の国民はどうすればよいのか。当然、国には防守するため反撃するでしょう。侵略者に対して、我が国はこれだけの戦力を保持している。だから攻撃するなよ。しかし... やる国家元首がいたら.... これが、人類の戦争の繰り返し...」と戦争のプロセスなどについて、思いを返答した。

また三田村は続くポストで「私はとにかく、子供は親より早くしぬな！それだけを願って！国家間はもちろん、全ての争い事がないように妄想をしている人間！ 以上！」と記した。