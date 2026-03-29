もえあず、ソロショット　※「もえあず」Instagram

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　大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが29日までに自身のInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」　過去の水着ショットも（9枚）

　普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。

　今回は「ぴんくこーで　ふわふわでめっちゃかわいい」とつづり、美スタイル際立つミニスカ姿を投稿。カメラに向かって優しい表情を向けた。ファンからは「可愛すぎる」「いつもより大人に見える」などのコメントが集まった。

引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）