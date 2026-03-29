もえあず、ミニスカ姿が「可愛すぎる」とファン絶賛 抜群スタイル全開
大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが29日までに自身のInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「ぴんくこーで ふわふわでめっちゃかわいい」とつづり、美スタイル際立つミニスカ姿を投稿。カメラに向かって優しい表情を向けた。ファンからは「可愛すぎる」「いつもより大人に見える」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「ぴんくこーで ふわふわでめっちゃかわいい」とつづり、美スタイル際立つミニスカ姿を投稿。カメラに向かって優しい表情を向けた。ファンからは「可愛すぎる」「いつもより大人に見える」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）