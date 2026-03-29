鉄道の魅力を失わない車両

名古屋鉄道は、国鉄（JR）との競争や車社会に対抗するために、先進的かつ斬新な特急形電車を投入してきた歴史があります。特に1961（昭和36）年登場の7000系電車「パノラマカー」は、「時代を超えた名車」と評されています。

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国鉄が最初の長距離用電車80系を投入した後の1955（昭和30）年、名鉄は騒音の少ないカルダン駆動方式で転換式クロスシートを備え、航空機のようなセミモノコック構造を採用した5000系電車を導入しました。

1957（昭和32）年の5200系は、側窓に視界の広い一段下降窓を採用。1959（昭和34）年の5500系は、特別料金を徴収しない一般車両では戦後初めて冷房装置を搭載しました。

しかし、名鉄の鉄道技術者・白井昭は5500系に「独創的なところが何もない」と低評価を下していました。1955年に名鉄の副社長に就任した土川元夫も「これからは自動車の時代になるので、名鉄が鉄道としての魅力を失わないような車両が必要」と考えていました。

そして白井は土川に長い手紙を書き、「前の景色が見える電車を作りたい」と訴えました。これにより「今までにない展望車」のプロジェクトが始まったのです。

展望車は、イタリアで1952（昭和27）年、運転席を天井に移して車両前端に展望席を配置したETR300「セッテベッロ」が登場していました。

名鉄の隣の近畿日本鉄道は1958（昭和33）年、2階建て特急車両「ビスタカー」を導入していますが、これはアメリカの大陸横断列車「エンパイア・ビルダー」のドーム構造展望車に影響されたものでした。こうした流れの中で、名鉄のプロジェクトは進みました。

設計を担当した白井は、アメリカの観光電車でオープンデッキの「ゴールデン・キャリオット」を意識し、「これから作る展望車は未来、つまり前を見るべき」としました。一方で土川は、「立っている乗客でも前が見えること」を望みました。

この結果、7000系の展望席上部にある運転席へは、車内ではなく車外のはしごを上る方式となりました。

開発中には踏切事故が起きたこともあり、「展望車は乗客を危険にさらす」と運転部から抗議が起こります。その結果、前頭部にダンパーを装備した前照灯が付くなど、安全面への配慮が図られました。1961（昭和36）年、実際にダンプカーとの衝突事故が起こりましたが、乗客に死傷者はなく、展望席のガラスはひびが入った程度でした。

私鉄で初めて1日の走行距離が1000km超に

7000系は完成前から注目を集め、1960（昭和35）年の記者会見から「パノラマカー」の愛称が一気に広がっていきます。

そして1961（昭和36）年、ついに7000系が完成。展望席の最前列に座るため、数時間前から行列ができるほど大好評を博します。当時は新幹線すら存在せず、前年まで東北本線に蒸気機関車牽引の特急が走っていた時代ですから、まさに未来を先取りしたような新型車両でした。

7000系の登場に合わせて最高速度が引き上げられたことで、新岐阜〜新名古屋（現・名鉄名古屋）間の所要時間は30分から27分に短縮。新名古屋→豊橋間も56分とスピードアップしました。運用によっては、1日の走行距離が1000kmを超えることもありました。これは日本の私鉄では初めてのことでした。

7000系は翌1962（昭和37）年、ブルーリボン賞を受賞します。また、それまでは「車両自体が特別だから」と行先表示がありませんでしたが同年から犬山線への乗り入れや急行運用も発生したことから、前頭部に方向版が付きました。その後、展望席に速度計も装備されています。

その後、1963（昭和38）年登場の、回生ブレーキと定速運転装置を備えた7500系電車とともに、名古屋本線の特急と急行は原則としてパノラマカーとなりました。

パノラマカーは「クロスシートで座って通勤」という土川の理想を投影したものの、2扉車のため通勤輸送には向きませんでした。1975（昭和50）年の増備車では両開き扉となり、ロングシートも増やされました。

1977（昭和52）年に特急の有料座席指定化が始まり、座席モケットなどの色変更が行われます。そして1982（昭和57）年、国鉄が117系電車を投入して快速「東海ライナー」としたことから、名鉄も7000系に白帯を巻いて「特急専用車両」とします。通路にカーペットを敷いたり、座席にくずもの入れを設置したり、座席のヘッドレストや枕カバーを個別に変更するなど、グレードアップを行いました。

活躍を続けていた7000系・7500系でしたが、後継の1000系電車「パノラマSuper」が登場し、白帯車の一部が一般形車両に格下げされます。しかし、1990（平成2）年に特急を全車指定席から「指定席車両＋自由席車両」の組み合わせに変更。この時は1年限定で自由席車として7000系が1000系と併結されました。

その後も支線特急用として7000系は残存してきましたが、1999（平成11）年に1600系に置き換えられ、特急運用からは離脱。定期運用は2008（平成20）年に終了し、イベント用としても2009（平成21）年に運用終了となりました。

現在では名鉄舞木検査場と中京競馬場に保存車両が残されており、イベント時などに公開されています。