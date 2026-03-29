「準備してきたプランはあったが…」スコットランド代表のDFマッケンナが悔やむポイント
スコットランド代表は現地時間28日、日本代表に0−1で敗戦した。DFスコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ／クロアチア）は、準備してきたプランをうまく実行できなかったと振り返った。イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。
スコットランド代表は8分、スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）の至近距離からシュートをはなったものの、この決定機は日本代表のGK鈴木彩艶がファインセーブ。その後、スコットランド代表はチャンスを何度か作ったものの、決めきることができなかった。そして84分、日本代表の伊東純也（ゲンク／ベルギー）が得点。これが決勝点となり、スコットランド代表は0−1で敗戦した。
試合後、マッケンナは『BBC』のインタビューで「今週を通して準備してきたプランはあったが、ボールを保持した場面でそれをうまく実行できなかったと思う」とコメント。「日本は、試合の立ち上がりからスピードを生かして攻めることができるチームだ。僕たちにも何度かチャンスがあったけど、ものにすることができなかった。結局はチャンスを多く作らせてしまい、終盤に1点を決められた」と攻撃面でうまく機能していなかったと悔しさを口にした。
そして、「僕たちはホームで対戦したし、ワールドカップ出場権を獲得したチームだ。このチームがここまで成長してきたからこそ、ホームではこういう試合に必ず勝つべきなんだ。日本は上位まで勝ち進んできた実績があるし、僕たちも今後は同じように勝ち進んでいきたい」と気を引き締めた。
なお、スコットランド代表はこのあと、現地時間31日にコートジボワール代表と対戦。日本代表は同31日に『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表と対戦する。
スコットランド代表は8分、スコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）の至近距離からシュートをはなったものの、この決定機は日本代表のGK鈴木彩艶がファインセーブ。その後、スコットランド代表はチャンスを何度か作ったものの、決めきることができなかった。そして84分、日本代表の伊東純也（ゲンク／ベルギー）が得点。これが決勝点となり、スコットランド代表は0−1で敗戦した。
そして、「僕たちはホームで対戦したし、ワールドカップ出場権を獲得したチームだ。このチームがここまで成長してきたからこそ、ホームではこういう試合に必ず勝つべきなんだ。日本は上位まで勝ち進んできた実績があるし、僕たちも今後は同じように勝ち進んでいきたい」と気を引き締めた。
なお、スコットランド代表はこのあと、現地時間31日にコートジボワール代表と対戦。日本代表は同31日に『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表と対戦する。
【動画】鈴木彩艶が好セーブ連発&伊東純也の決勝弾！
🧤🧤これが日本の守護神だ🧤🧤— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月28日
マクトミネイの至近距離シュートを#鈴木彩艶 が左手ひとつでビッグセーブ💥
大きな大きなプレーで先制点を与えない👏
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/1gvFhBJWGP
またしても鈴木彩艶‼️‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月28日
ボールを持ち上がったロバートソンが放った
鋭いシュートを横っ飛びでセーブ🧤
守護神たる素晴らしいプレーが続く👏
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
🔗https://t.co/FZMOCm6Ndn pic.twitter.com/qMpaLr0N57
⚡️⚡️ついについにこじ開ける⚡️⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年3月28日
中村敬斗の展開からCBの鈴木淳之介が
アンダーラップで駆け上がり
塩貝健斗が落としたボールを
最後は #伊東純也 がネットに突き刺す‼️
🇯🇵 #サッカー日本代表 国際親善試合
⚔️日本 v スコットランド
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