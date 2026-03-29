サッカーの聖地ウェンブリーで、日本はイングランドと対戦する。（C）Getty Images

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　舞台は、整った。

　スコットランド＆イングランドとの２連戦が組まれた森保ジャパンの英国遠征。現地３月28日にはスコットランドと対戦し、伊東純也のゴールで日本は１−０で勝ち切った。

　次は31日のイングランド戦。会場は“聖地”ウェンブリー・スタジアムだ。

　イングランドサッカー協会は28日、公式Xを更新。イングランド対日本の一戦で、チケットが完売したことを伝えた。
 
　まさにスコットランドと対戦しているなか、日本の深夜にもたらされた一報には以下のような声があがった。

「完売しましたねぇ」
「おお、まじか」
「チケット完売か！ 楽しみすぎる」
「嬉しいことだね」
「満員のウェンブリーでイングランド戦だぞ！」
「満員ウェンブリーえぐいな」
「満員のウェンブリーとか熱すぎ死ぬ程楽しみ」
「向こうの注目度も高そう」
「かなり注目されてる 凄い」
「日本が勝つに違いない」
「おお！！AWAYで勝ったろう日本」
「完売なのすごいな、絶対勝とうね日本！」
「お互い良い勝負しましょう」

“完全アウェー”で日本は強敵を相手に、どんな戦いを見せるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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