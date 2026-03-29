「おお、まじか」「かなり注目されてる」日本の深夜に“聖地”から届いた一報にファン驚き！「満員えぐいな」「楽しみすぎる」
舞台は、整った。
スコットランド＆イングランドとの２連戦が組まれた森保ジャパンの英国遠征。現地３月28日にはスコットランドと対戦し、伊東純也のゴールで日本は１−０で勝ち切った。
次は31日のイングランド戦。会場は“聖地”ウェンブリー・スタジアムだ。
イングランドサッカー協会は28日、公式Xを更新。イングランド対日本の一戦で、チケットが完売したことを伝えた。
まさにスコットランドと対戦しているなか、日本の深夜にもたらされた一報には以下のような声があがった。
「完売しましたねぇ」
「おお、まじか」
「チケット完売か！ 楽しみすぎる」
「嬉しいことだね」
「満員のウェンブリーでイングランド戦だぞ！」
「満員ウェンブリーえぐいな」
「満員のウェンブリーとか熱すぎ死ぬ程楽しみ」
「向こうの注目度も高そう」
「かなり注目されてる 凄い」
「日本が勝つに違いない」
「おお！！AWAYで勝ったろう日本」
「完売なのすごいな、絶対勝とうね日本！」
「お互い良い勝負しましょう」
“完全アウェー”で日本は強敵を相手に、どんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
スコットランド＆イングランドとの２連戦が組まれた森保ジャパンの英国遠征。現地３月28日にはスコットランドと対戦し、伊東純也のゴールで日本は１−０で勝ち切った。
次は31日のイングランド戦。会場は“聖地”ウェンブリー・スタジアムだ。
イングランドサッカー協会は28日、公式Xを更新。イングランド対日本の一戦で、チケットが完売したことを伝えた。
まさにスコットランドと対戦しているなか、日本の深夜にもたらされた一報には以下のような声があがった。
「おお、まじか」
「チケット完売か！ 楽しみすぎる」
「嬉しいことだね」
「満員のウェンブリーでイングランド戦だぞ！」
「満員ウェンブリーえぐいな」
「満員のウェンブリーとか熱すぎ死ぬ程楽しみ」
「向こうの注目度も高そう」
「かなり注目されてる 凄い」
「日本が勝つに違いない」
「おお！！AWAYで勝ったろう日本」
「完売なのすごいな、絶対勝とうね日本！」
「お互い良い勝負しましょう」
“完全アウェー”で日本は強敵を相手に、どんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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