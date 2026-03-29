巨人のドラフト戦線 今秋も即戦力投手が軸か 青山学院大の154キロ右腕や立命館大の10者連続K左腕らが候補に
青山学院大の鈴木は、掛け値なしのドラ1候補だ(C)産経新聞社
プロ野球のペナントレースが開幕しました。大勢のファンに見つめられたグラウンド内の戦いと当時に、12球団は水面下で「もう一つの戦い」に臨んでいます。
それがドラフト戦線です。
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すでに12球団のスカウトたちは社会人野球のスポニチ東京大会を皮切りに、大学野球のオープン戦、高校野球の練習試合や選抜高校野球大会を視察。今秋のドラフト対象選手のパフォーマンスを見定め、勝負の秋に備えています。
各球団ともチーム事情は異なり、補強ポイントは様々です。
それでは、2年ぶりのリーグVを目指す巨人の場合はどうでしょうか。プロ野球取材歴が長い、スポーツ紙のデスクは言います。
「今の巨人を見ると、補強ポイントは多岐に及びます。先発ローテにルーキー左腕が2人入ったことからも分かるように、先発投手がまず不足しています。この場合、1位で即戦力投手か、あるいは数年後を見据えた素材型の『大器』を獲得すべきかは、今季の順位にも左右されるでしょう。V逸なら即戦力投手の獲得が急務になりますし、優勝すれば数年後を見据えた指名になるかもしれません。あとは岡本和真のメジャー挑戦に伴い、打線の得点力も課題ですから、長距離砲や中距離打者も獲得したいところです」
となると、具体的な上位候補に挙がってくるのは、誰でしょうか。
「即戦力投手なら、青山学院大のエース右腕・鈴木泰成、あるいは立命館大のサウスポー・有馬伽久が有力候補です。鈴木は東海大菅生高時代から『関東ナンバーワン投手』の評価を得ていた剛腕で、東都リーグの強豪・青山学院大に進学し、順調に成長。掛け値なしのドラフト1位候補に挙がっています。有馬は昨秋の明治神宮大会1回戦・東農大北海道戦で10者連続奪三振の快投を見せ、高い評価を決定的にしました。ともに先発投手としてプロでの活躍が期待されます」
将来を見据えた高校生投手ならば、どんな名前が挙がってくるでしょうか。
「メジャーも注目する横浜高の織田翔希、昨夏の甲子園で優勝投手に輝いた沖縄尚学高の末吉良丞は出力も高く、将来的にはエース候補になり得る逸材でしょう。プロの世界でまずしっかりとトレーニングを積んでいけば、2、3年後にはローテの一角を担える可能性を秘めています。巨人は昨秋のドラフトで即戦力投手を集中的に獲得しましたが、今年は高校生に行くのも一つの手です」
「岡本の穴」を埋められる強打者には、やはりあの男がふさわしそうです。
「選抜大会でのケガは残念でしたが、山梨学院高の菰田陽生は長距離砲として無限のポテンシャルを秘めています。千葉・御宿の出身ですが、巨人の強打者は歴代、長嶋茂雄、高橋由伸、阿部慎之助…と千葉生まれが多い。2年ぶりのリーグ優勝を成し遂げた上で、『素材型ドラフト』に臨むのも、悪くないと思います」
即戦力投手を軸に、高校生の投手や打者も含めて幅広く視察を繰り返し、現場と意見をすりあわせた末に、最終決定することになりそうです。
ドライチが誰になるのか、ファンにとっては秋に向けて、大きな楽しみと言えそうです。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]