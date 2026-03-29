「一番になりたい」――オフに断念したメジャー移籍、それでも消えない渇望 才木浩人が歩む“球界最高投手への旅路”【阪神】
飽くなき向上心を抱き、今オフも淡々と進化の道を歩んできた才木(C)産経新聞社
ハワイでの優勝旅行も不参加。模索し続けた土台作り
大きな夢はいったん、胸にしまった。阪神の才木浩人は今季もタテジマのユニホームに袖を通し、先発ローテーションの一角を担う。
「見てる人全員が納得できるような数字を残したい」
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今季にかける言葉に一層の力がこもった。それには理由がある。
昨オフ、才木は球団にポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を直訴したものの、球団が容認せずに行使を断念した。2020年に右肘のトミージョン手術を受けてから復帰したのは22年で、ローテーションの一角に座ってフルシーズンを回ったのは、24年からの2年間。周囲からは時期尚早という声もなかったわけではない。
初めて、“海の向こう”にある目標を公にしたのは、24年12月の契約更改の場。将来的な挑戦の意向も口にした。日本人がMLB球団と大型契約を結ぶことも珍しくなくなった昨今だが、才木の抱く憧れは金銭面とは別のところにある、混じり気のない向上心に他ならない。
「入団した時から『いつか挑戦してみたいな』という気持ちはありました。その思いが強くなったのが、手術明けで復帰してからです。違う環境でプレーすればもっと進化できるかもしれない」
常に「ナンバーワン」にこだわってきた。だからこそ、才木にとって、メジャーという舞台は避けては通れない場所だったのだろう。
ただ、26年シーズンも阪神でプレーすると決まった瞬間から才木の視線は、すぐに己の成長に向けられた。昨年12月上旬にあったハワイでの優勝旅行には「時間が足りないので」と不参加を決め、トレーニングに専念した。
オフ期間に着手したのが、“低酸素トレ”だった。「知見のある方に紹介していただいて。すごく良さそうだな」と、標高2500mや3000mといった高地環境下で行なう低酸素トレーニングを体験できる兵庫県内の施設に足繁く通い始めた。
「やっぱりしんどいっすよ。酸素薄いので。頭痛くなったり、目がチカチカしたり」と漏らすように簡単な鍛錬ではない。それでも、才木が心身を休めてもいいオフシーズンに平地では感じることのできない痛みや症状で自身を鍛え上げるのには明確な理由があった。
「野球ってやっぱり無酸素運動なんで、球数投げても（持久力が）落ちないようにというのを低酸素の施設でやると効率よく上がる」
25年は、村上頌樹との“Wエース”でチームを支えながら12勝を挙げ、防御率も2年連続の1点台（1.55）でキャリア初の個人タイトルも手にした。そんな中でも数字を落としていたのが、イニング数だった。
実は24年の167回2／3から157回に減少しており、イニング別で見れば、7回に最多の10失点を喫し、中盤から終盤にかけてのスタミナ面に課題を感じていた。
「効率が良い。イニングを投げても疲労しにくい身体がつくれるかな」
30分動くだけで2時間の運動効果があるとも言われる低酸素トレーニングを土台に更なる進化を図ったのもうなずけた。
昨春にはドジャースとの強化試合に登板。試合後にはグラスノーから変化球の指南を受ける場面もあった(C)Getty Images
大谷に右手一本で打たれた“痛み”も推進力に
2月の春季キャンプではスライダーの精度向上にも着手した。元々、配球にも組み込まれていた球種だったが、曲がり幅や球速をブラッシュアップし、“新球”として生まれ変わらせるつもりでいる。
そして、変化球で言えば、得意球のフォークも本人いわく昨季の質は「終わっていた」と表現するほど精度は悪かった。このオフは低酸素トレーニングで向上を目指したフィジカル面だけでなく、球種の改善というメカニックの部分でも大きな伸びしろを感じながら開幕への準備を進めてきた。
高校を卒業してプロの門を叩いた才木にとってずっとブレない信念がある。それは「一番を目指すこと」。まだ、プロで数字を残していない時も、そして阪神の主戦投手として期待を一身に背負う立場になっても変わらず胸に抱いてきた。
「やるからには一番、ナンバーワンを目指したいので。一番のピッチャーになりたい。そこにフォーカスしてずっとやってきたので」
頂点を目指す道程で、時には相手バッターに痛打されることもある。そんな“痛み”も、てっぺんに突き進む推進力に変えてきた。3年前の23年3月、ワールド・ベースボール・クラシックに臨む侍ジャパンとの強化試合で、左膝をついた大谷翔平に右手一本でスタンドに運ばれた時もそうだった。偉才の一振りに「パワーが圧倒的に足りない」と痛感し、中6日の調整期間の中で行なうフィジカルトレーニングの強度を上げ、被弾したフォークの高速化に取り組んだ。すべては「一番になるため」以外になかった。
ゆえに26年も才木浩人の芯は何も変わらない。メジャー挑戦は封印となろうと寄り道することはない。球界最高の投手を目指す旅はまだ道半ば。冒頭の「見てる人全員が納得できるような数字を残したい」というフレーズには強烈なナンバーワンへの渇望が見て取れる。
ここ数年、口にする目標は「取れるタイトルは全部獲りたい」といたってシンプル。だが、マスコミへのリップサービスではない。“文句なしのピッチャー”へ、虎の背番号35の新たな1年が幕を開ける。
[取材・文:遠藤礼]