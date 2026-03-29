「人間関係で感謝の気持ちを伝えればよかった」金融資産200万円・70歳男性の後悔
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート調査」から、2026年1月15日に回答があった東京都在住70歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：不明
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として、個人的な不満よりも「少子高齢化による年金水準の低下を懸念している。物価高騰で年金だけでは生活が厳しい。貯蓄が減る一方なので、年金受給額など年金制度への不安を感じる」と語っています。
ひと月の支出は「約12万円」と記述がありますが、年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
年金生活においては「食費を抑えるために自炊を基本としている。まとめ買いと使い切り、作り置きや冷凍保存、お弁当と水筒の活用、外食と飲み物の購入頻度を減らすなど」徹底しているとのこと。
続けて「買い物前には冷蔵庫をチェックして食品ロスの削減。週に1回の冷蔵庫リセットで無駄を減らし、予算を決めて管理すると無理なく続けられる」とあります。
一方で今の楽しみは「ウオーキング、ジョギング、水中ウオーキングなど、無理なく続けられる運動」をしてリフレッシュすることだそう。
また「図書館を活用した読書、映画鑑賞、地域の歴史を学ぶ講座、楽器演奏、執筆などを楽しむ。ボランティア活動、地域のコミュニティーやサークルに参加」するなど張り合いのある毎日を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：不明
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：100万円、リスク資産：100万円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金制度への不安を感じる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、個人的な不満よりも「少子高齢化による年金水準の低下を懸念している。物価高騰で年金だけでは生活が厳しい。貯蓄が減る一方なので、年金受給額など年金制度への不安を感じる」と語っています。
ひと月の支出は「約12万円」と記述がありますが、年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「食費を抑えるために基本的に自炊している」年金で足りない支出については「リバースモーゲージで持ち家を担保に銀行から借り入れを行い」その中から生活費を補填（ほてん）しているという投稿者。
年金生活においては「食費を抑えるために自炊を基本としている。まとめ買いと使い切り、作り置きや冷凍保存、お弁当と水筒の活用、外食と飲み物の購入頻度を減らすなど」徹底しているとのこと。
続けて「買い物前には冷蔵庫をチェックして食品ロスの削減。週に1回の冷蔵庫リセットで無駄を減らし、予算を決めて管理すると無理なく続けられる」とあります。
「自分に正直な人生を生きればよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「健康管理を怠ったこと。働きすぎで家族との時間が取れなかったこと。資産形成が不十分だったこと。本当にやりたかったことや自分の夢に挑戦しなかったこと。あとは、人間関係で感謝の気持ちを表現しなかったこと」とあり、「自分に正直な人生を生きればよかった」とコメントされています。
一方で今の楽しみは「ウオーキング、ジョギング、水中ウオーキングなど、無理なく続けられる運動」をしてリフレッシュすることだそう。
また「図書館を活用した読書、映画鑑賞、地域の歴史を学ぶ講座、楽器演奏、執筆などを楽しむ。ボランティア活動、地域のコミュニティーやサークルに参加」するなど張り合いのある毎日を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)