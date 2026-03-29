民主党の若きスターとして一躍、注目を集めるようになったジェームズ・タラリコ氏。一体、どういった人物なのか（写真：AP/アフロ）

独裁者のごとく振る舞うトランプ大統領の暴走を止める救世主、ついに出現？ 多くの米国民が、そんな期待に胸を膨らませている。救世主とは、11月の連邦上院選にテキサス州から出馬する民主党の新星ジェームズ・タラリコ氏、36歳。その若さやカリスマ性は、今なお高い人気を誇るオバマ元大統領の再来とも言われ、トランプ氏や共和党陣営は警戒感を強めている。

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共和党議員から集中砲火を受けるタラリコ氏

「この変人はバーベキューを禁止しようとしている。テキサスではありえないことだ」

共和党の重鎮でテキサス州選出のテッド・クルーズ連邦上院議員が3月18日、こうリツイートしたX（旧ツイッター）への投稿が話題だ。

投稿は、タラリコ氏が2022年、再選を目指したテキサス州議会下院選挙戦の最中、動物福祉団体の関係者を前に演説した時の動画で、共和党関係者が同じ日にXに上げた。

動画の中でタラリコ氏は、畜産業が地球温暖化の一因と指摘されていることに触れ、テキサス州でビーガン食を推進することを約束した。

気候変動問題に熱心な民主党の候補者を、テキサス人のソウルフードとも言えるバーベキューの話題で攻撃するのは、同州の共和党候補者が使う常套手段。クルーズ氏自身も2018年の上院選で民主党の候補者の追い上げを受けた時に、「（民主党の候補者が勝ったら）バーベキューは違法になる」と有権者に訴えた。

だが、タラリコ氏に対するバーベキュー戦術が従来と異なるのは、今回非改選のクルーズ氏を含め、選挙で直接戦うわけではない共和党の政治家や関係者が、寄ってたかってタラリコ氏を攻撃している点だ。

リツイート組の中には、テキサス州から遠く離れたモンタナ州選出のティム・シーヒー上院議員やペンシルベニア州選出のデーブ・マコーミック上院議員らがいる。これはタラリコ氏の存在が共和党全体にとって脅威と映っていることに他ならない。

テキサス州以外ではつい最近までまったくの無名だった36歳のタラリコ氏が共和党から恐れられている理由は十二分にある。

共和党に流れたヒスパニック層を呼び戻したタラリコ氏

第1の理由は予備選での勝ちっぷりだ。

3月3日が投開票日だった民主党の予備選は、タラリコ氏とジャスミン・クロケット連邦下院議員の一騎打ちだった。クロケット氏は現職の連邦議員という知名度に加え、民主党では支持を得やすい女性で黒人。年も44歳と比較的若く、選挙戦序盤の世論調査ではタラリコ氏をリードしていた。

ところが終盤にタラリコ氏が猛追。結局、タラリコ氏が逆転勝利を収め、全米の主要メディアがこの番狂わせを一斉に報じた。

タラリコ氏の一番の勝因はヒスパニック系（中南米系）の有権者の支持。今やヒスパニック系は人口で黒人を抜き、白人に次ぐ一大勢力。テキサス州では人口の約40％を占め、白人とほぼ肩を並べる。

ヒスパニック系は従来、民主党支持者が多かったが、2024年の大統領選と連邦議会選挙では全国的に多くの票がトランプ氏と共和党候補に流れた。トランプ氏が掲げた「アメリカ・ファースト」政策が、低所得層の多いヒスパニック系有権者の心に刺さったのだ。

ところが、いざトランプ政権が発足すると、いわゆるトランプ関税によって物価は高騰し、低所得層の暮らしはますますひっ迫。加えて、強硬な不法移民取り締まりがヒスパニック社会の不評を買った。

タラリコ氏は「この国における最大の分断は左派対右派ではない。上層部対下層部だ」「億万長者たちは、下層部の人々の不満が自分たちに向かってこないよう、彼らが互いにいがみ合うことを望んでいる」などと述べ、ヒスパニック層の呼び戻しに成功した。

一度は共和党に流れたヒスパニック層を再び民主党に呼び戻したタラリコ氏（写真：ロイター/アフロ）

白人票が流れることを警戒する共和党

共和党が恐れる第2の理由は、タラリコ氏の「白人、男性、敬虔なキリスト教徒」というプロフィールだ。

タラリコ氏は元小学校教師。神学校で神学修士号も取得し、一時は牧師を目指したとも言われている。演説時には聖書の言葉を引用しながら聴衆に語りかけるスタイルが持ち味で、演説会場は毎回、すぐに満席になるほどの人気ぶりだ。

ここから来る「敬虔なキリスト教徒」という評判に加え、白人で男性というプロフィールは、共和党保守派が最も親近感を抱く属性だ。事実、共和党は連邦議員に占める女性や有色人種の割合が民主党に比べて圧倒的に少ない。トランプ氏の支持層も、白人、男性、宗教右派に偏っている。

タラリコ氏は政策面では人工妊娠中絶の容認や性的マイノリティーの権利擁護など民主党そのものだが、そのプロフィールゆえ、「白人票のかなりの部分を持っていかれるのではないか」との危機感が共和党の中で高まっている。

一方、前回の大統領選での惨敗以降、いまだに党勢を立て直せていない民主党にとっては、タラリコ氏は待ちに待った希望の星に映る。

一夜にしてその知名度は全国区に

タラリコ氏の人気はすでにカリスマ性を帯びつつある。

きっかけの一つが2月16日、3大ネットワークCBSの人気トーク番組が事前に収録していたタラリコ氏へのインタビューの放映を急きょ、取りやめたことだった。

番組の司会者は、決定はCBSの経営陣がメディアへの締め付けを強めているトランプ政権による報復を恐れたためだと暴露。放映予定だったインタビューを独断でユーチューブにアップしたところ、わずか1日で再生回数が200万回を突破し、SNSを含めると数百万回にも達した。

タラリコ氏の知名度は一夜にして全国区に。トランプ政権に忖度したつもりの決断が、皮肉にもトランプ氏の政敵に塩を送る結果となってしまった。

試される本選挙、共和党候補に勝てるのか

タラリコ氏が「トランプ一強」状態の米政治に旋風を巻き起こすかどうかは、11月の本選挙で共和党候補を破るかどうかにかかっている。テキサス州では、民主党の連邦上院候補者は、のちにクリントン政権の財務長官となるロイド・ベンツェン氏が1988年に勝って以来、40年近く勝っていない。

本選挙の11月、タラリコ氏は共和党候補に勝つことができるのか（写真：AP/アフロ）

共和党の上院選候補者はジョン・コーニン上院議員とケン・パクストン州司法長官の2人に絞られ、5月26日に決選投票が実施される予定だ。民主党が独自に行った世論調査によると、どちらが共和党の正式候補者になっても、現時点ではタラリコ氏が僅差でリードしている。

トランプ大統領もタラリコ氏を非常に警戒している。「われわれは彼を迅速かつ決定的に排除することに全力を注がなければならない！」。民主党予備選の直後、SNSにこう書き込んだ。特に、トランプ氏に近いパクストン氏が出馬し敗北となれば、トランプ氏への打撃はけっして小さくない。

関税政策や外国への武力行為などで世論の批判がかつてなく高まっているトランプ大統領だが、その割に、支持率は強固な岩盤支持層に支えられて、30％後半から40％前後をなんとか維持している。ただ、不支持率は上昇し続けており、60％に到達する寸前だ。

このままいくと、トランプ大統領に対する信任投票の色合いが濃い11月の中間選挙は、無党派層の大部分や共和党穏健派の一部の票がトランプ氏の支持する候補の対立候補に投じられることになり、共和党敗北の可能性が一段と高まる。

こうした状況で彗星のごとく現れたタラリコ氏が全米に旋風を巻き起こせば、共和党はひとたまりもない。

権勢を振るうトランプ大統領のレイムダック化も予想以上に早く訪れるかもしれない。

筆者：猪瀬 聖