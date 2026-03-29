◆ソフトバンク6―4日本ハム（28日、みずほペイペイドーム）

一振りで試合をひっくり返せるのが近藤だ。2点を追う五回2死満塁。日本ハム達の直球を、右中間へはじき返した。一塁走者の周東が逆転のホームを踏むと、二塁上で拳を高々と突き上げた。日本ハムに開幕連勝を果たし、お立ち台に上がると「最高に気持ちいい」と喜びを爆発させた。

三回まで達から一人の走者も出せない苦しい展開だった。近藤も「手ごわい相手になってくる」と大きな成長を認める右腕相手に、別格の打撃を見せた。四回には154キロ直球をはじき返す二塁打でチーム初安打をマーク。五回のチャンスでは決勝の一打を放ち、小久保監督も「集中力。さすがだな」と目を細めた。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、主軸として期待されながら13打数無安打。大舞台で悩み苦しんだが、決して引きずらなかった。開幕戦でも本塁打を放つなど復調し、指揮官も「年間で3試合無安打なんてあること。なんの心配もしなかった」と全幅の信頼を寄せる。

伊藤、達と2人の好投手を攻略して、2014年以来12年ぶりとなる開幕から2試合連続逆転勝利。一気にカード勝ち越しを決めた。29日は昨季までチームメートだった有原と対決する。小久保監督は「2勝1敗でよしとする考えはなくしていこうと思う」ときっぱり。リーグ3連覇へ向けて、連勝街道を突っ走る。 （鬼塚淳乃介）