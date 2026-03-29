ラグビーのリーグワン1部、三菱重工相模原ダイナボアーズ（相模原）が4月4日、長崎市のベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場で静岡ブルーレヴズ（静岡）と対戦する。昨年に連携協定を結んだ長崎市が第2のホーム「セカンダリーホストエリア」となった相模原にとって、今年唯一の同市での公式戦。特別ジャージーで臨む一戦の観戦を呼びかけている。

相模原は母体の三菱重工が長崎市創業の縁で、2024年から年1回、公式戦を実施。ラグビークリニックやイベントによる地域交流活動も続け、昨年12月、正式に「セカンダリーホストエリア」に承認された。

4月4日はタータンチェック柄を、長崎にちなんだ色に仕上げた「長崎タータン」を襟や脇にあしらったスペシャルジャージーを着用する予定。長崎タータンのプリントTシャツを小学生以下の先着千人にプレゼントする。

昨季まで主将を務め、今季も主力として活躍している東福岡高出身のSH岩村昂太選手（32）は「長崎は福岡から近く、小さい頃からプレーしたことがあり、プロとして戻ってこられるのは感慨深い。より力が入る」と活躍を誓った。

県民は特別優待キャンペーンがあり、高校生以下は無料。県内に在住や在勤、在学している一般および同伴者も1500円（定価2千円）で購入できる。事前申し込みが必要で、クラブの公式サイトから申し込める。

（末継智章）