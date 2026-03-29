自民党県連は28日、常任総務会を開き、長崎県知事選を巡る県議8人への処分発表に対し、「処分の対象とはならない」とした党本部の見解について、対応を執行部と県選出の国会議員に一任することを決めた。会合後、執行部は見解を受け入れ、処分を「無効」とする考えを示した。近く国会議員と協議した上で党本部に報告する。

県連による処分を巡っては、鈴木俊一幹事長ら党幹部が27日、県連会長の加藤竜祥衆院議員ら国会議員4人と党本部で面会。県連に対し、（1）党本部が自主投票を決めており、処分対象にならない（2）党紀委員長が招集していないのに、副委員長が代行して招集できない−と文書で示した。

総務会を終えて報道陣の取材に応じた中島浩介幹事長と党紀委員長の山本啓介参院議員によると、加藤氏が党本部見解について説明。出席者からは「受け入れるべきではない」などの意見が出た。中島幹事長は「党本部の決定事項。（処分を）認めないなら致し方ない。党内融和を含め、取り組んでいく」と語った。

県連執行部は山本氏が招集を保留する中、今月に「県連会長権限で招集可能」として党紀委を開催。15日に県連が推薦した新人の平田研氏ではなく、前知事の大石賢吾氏を支援した県議8人の処分を発表していた。

（一ノ宮史成）