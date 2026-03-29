佐賀県基山町と福岡県筑紫野市にまたがる基山（きざん）（404メートル）に自生する絶滅危惧種「オキナグサ」を守るため、基山町と保護団体「きざんオキナグサ保存会」は、飲料メーカー「伊藤園」（東京）、同社の飲料品を受託生産する「TOYO PACK KIYAMA」（基山町）と生物多様性の保護に関する連携協定を締結した。

オキナグサはキンポウゲ科の多年草で、環境省レッドリストの絶滅危惧2類に指定されている。春に赤紫色の花を咲かせ、その後、翁の白髪を思わせる白い綿毛に変わる。基山の山頂付近には国特別史跡「基肄城（きいじょう）跡」があり、文化庁の許可を得てオキナグサの保護区域を設定。県内外の有志46人が参加する保存会を中心に保護している。

米大リーグドジャースの大谷翔平選手を広告に起用する伊藤園は、大谷選手側の提案で、森林や水、生物多様性などを保全する活動「Green Tea for Good」を推進している。同社が生物多様性に関する協定を結ぶのは初めて。今後はTOYO社とともに、町や保存会と連携して基山での清掃や草刈りなどの保全活動に取り組む。

19日に町役場であった締結式で、伊藤園管理本部の新井毅・副本部長は「オキナグサ保存の取り組みは地域の誇りを守っていく活動。地域の皆さんとの共同活動で環境保護を深めたい」とあいさつ。TOYO社の楠本洋二社長は「地域に根ざした企業がポリシー。保存会の活動を共にやっていきたい」と述べた。

保存会の冨山茂会長は「基山は貴重なオキナグサの生息地で町の誇り」と話し、保護活動への協力に感謝した。松田一也町長は今後、学術分野からの協力も仰ぐ考えを示し「近い未来、産学官民で基山とオキナグサを守ることを約束する」と語った。

（前田絵）