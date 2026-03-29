【ワシントン＝中根圭一、ニューヨーク＝山本貴徳】米国のトランプ政権に抗議する「ＮＯ ＫＩＮＧＳ（王様はいらない）」と称する大規模なデモが２８日、全米各地で一斉に行われた。

首都ワシントンでは、大勢の参加者が郊外のアーリントン国立墓地からリンカーン記念堂に向かって行進した。移民・関税執行局（ＩＣＥ）による不法移民対策やイラン攻撃に反対する声が上がり、王冠をかぶったトランプ大統領や閣僚らの顔を模した造形物や、「彼らを逮捕せよ」と書いた横断幕を掲げる人もいた。

バージニア州のブレット・ファーバーさん（６０）は「トランプ氏は米国が過去に成し遂げてきた功績を次々と破壊している。何を話せばいいかわからないくらい問題だらけだ」と話した。

米最大都市ニューヨークのマンハッタンでは、観光客でにぎわうタイムズスクエア周辺の大通りを多くの人が行進した。参加者は「憲法を軽視するな」「抵抗せよ」などと書かれたプラカードを掲げ、トランプ政権による海外での軍事行動や、ＩＣＥによる取り締まりに不満を訴えた。

高校教師のライアン・ブルッケンタールさん（３４）は、米国とイスラエルによるイラン攻撃が２８日で１か月となったことについて、「家賃や食費の支払いに苦しむ人がいるのに、他国を攻撃するなんて悲劇でしかない。優先順位が完全に間違っている」と語った。

セラピストのアリアナ・ヒューストンさん（７８）は、「移民政策も、イラン攻撃も、大統領の下品さも、利己的で強欲な姿勢も、何一つとして賛成できない」と述べた。